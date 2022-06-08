حماس: : اعتداء أجهزة السلطة على الصحفيين وطلاب جامعة النجاح أمر مستنكر ويزيد من الاحتقان في الشارع

استنكرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأربعاء، انتهاك أجهزة السلطة للقوانين، والتعدي على الحريات العامة والاعتداء على الصحفيين وطلاب جامعة النجاح، ظهر اليوم.

وقالت الحركة على لسان عضو مكتبها السياسي حسام بدران :" إن تصعيد أجهزة السلطة لسياسة قمع الحريات والاعتداء على الصحفيين والمواطنين والطلاب في الضفة الغربية، وكما جرى اليوم بالاعتداء على وقفة لطلاب جامعة النجاح، واعتقال ممثل الكتلة الإسلامية، وتحطيم كاميرات الصحفيين، هو أمر مرفوض ومستنكر، ويزيد الاحتقان في الشارع".

طالب بدران قيادة السلطة بوقف تغول الأجهزة الأمنية على الحريات العامة، بما يشمل وقف الاعتقالات السياسية وملاحقة الأنشطة الطلابية في الجامعات.

كما طالب إدارة جامعة النجاح بالحفاظ على حرية العمل النقابي، بما يليق بتاريخ الجامعة كصرح علمي ووطني فلسطيني، ووقف ممارسات أمن الجامعة الذي يتعاون مع الأجهزة الأمنية في قمع الطلاب والاعتداء عليهم، وتسهيل دخول المسلحين إلى داخل الحرم الجامعي.

ودعا عضو المكتب السياسي لحماس الكل الوطني إلى رفع الصوت عاليا، والعمل من أجل الحفاظ على وحدة الصف الفلسطيني في مواجهة الهجمة الصهيونية على شعبنا ومقدساتنا.

واعتدت أجهزة السلطة في رام الله، ظهر اليوم الأربعاء، على الطواقم الصحفية ومنعتها من تصوير اعتصام الكتلة الإسلامية أمام جامعة النجاح بمدينة نابلس.

واعتدى عناصر من أجهزة السلطة وحركة الشبيبة على أحد الصحفيين، وقاموا بتحطيم كاميرته الخاصة، ومنعت الطواقم الصحفية من تصوير اعتصام الكتلة الإسلامية.