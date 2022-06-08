كم سترتفع أسعار النفط في الايام القادمة؟

1.3 مليون برميل ستضاف يوميا في الربع الثاني (متداولة)1.3 مليون برميل ستضاف يوميا في الربع الثاني (متداولة)

رفع «سيتي بنك» أمس (الإثنين) توقعاته الفصلية لأسعار النفط لهذا العام وتوقعاته لمتوسط العام القادم 2023، مرجعا ذلك إلى ما يبدو من تأخر بالغ في إضافة إمدادات نفطية من إيران.

وذكرت «سيتي للأبحاث» التابعة لبنك «سيتي بنك»، أن التأخر في رفع العقوبات المفروضة على إيران هو العامل الأساسي في توقع قلة الإمدادات، وفقا لوسائل إعلامية.

ويتوقع «سيتي بنك» الآن، أن يبدأ تخفيف العقوبات المفروضة على إيران في الربع الأول من العام المقبل، بما سيضيف في البداية 500 ألف برميل يوميا ثم 1.3 مليون برميل يوميا على مدى النصف الثاني من العام المقبل.

وكان البنك توقع من قبل أن يؤدي تخفيف العقوبات على إيران لإضافة إمدادات للمعروض في منتصف العام الحالي.

ورفع «سيتي بنك» توقعاته لسعر خام برنت في الربع الثاني من 2022 بمقدار 14 دولاراً إلى 113 دولاراً للبرميل، ولسعره في الربعين الثالث والرابع بمقدار 12 دولاراً إلى 99 دولاراً و85 دولاراً للبرميل على الترتيب.

وقدر البنك أن يكون متوسط سعر البرميل في عام 2023 عند 75 دولاراً، في زيادة عن التوقع السابق بمقدار 16 دولاراً

من جهته، رفع بنك «باركليز» أمس (الإثنين) توقعاته لسعر خام برنت بمقدار 11 دولاراً للبرميل لعام 2022 و23 دولاراً لعام 2023، مشيراً إلى تعطل أكبر ومستمر في الإمدادات الروسية بعد عقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي.

وتوقع البنك البريطاني أن يبلغ متوسط أسعار برنت 111 دولاراً هذا العام والعام المقبل، بينما يتوقع أن يبلغ متوسط غرب تكساس الوسيط الأمريكي 108 دولارات عن الفترة نفسها.

وبين «باركليز» أن إنتاج روسيا النفطي من المتوقع أن ينخفض 1.5 مليون برميل يوميا بنهاية العام، مضيفا أنه لم يعد يتوقع عودة المخزونات إلى وضعها الطبيعي خلال فترة التوقعات.