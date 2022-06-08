رابط بالأسماء: نتائج الطلبة في الكويت 2022 لجميع المدارس الابتدائية والإعدادية- يبحث الكثيرون عن رابط نتائج الطلبة في الكويت 2022 لجميع المدارس الكويتية، عبر رابط وفرته وزارة التربية والتعليم الكويتية بعد اقتراب إعلان النتائج لجميع المدارس الابتدائية والإعدادية، جاء ذلك بعد البدء بتصحيح الاختبارات التي أجريت مؤخرًا في المدارس الكويتية، ويقدم لكم فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، رابط بالأسماء: نتائج الطلبة في الكويت 2022 لجميع المدارس الابتدائية والإعدادية

رابط بالأسماء: نتائج الطلبة في الكويت 2022 لجميع المدارس الابتدائية والإعدادية

تصدرت في الآونة الأخيرة نتائج طلاب دولة الكويت محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد البدء بتصحيح الاختبارات التي أجريت خلال الأيام القليلة الماضية لتحديد مستوى الطلبة، والتحصيل العلمي لهم بعد الانتهاء من الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني.

نتائج الطلاب 2022 الفصل الثاني

أعلنت مؤخرًا وزارة التربية والتعليم الكويتية عن موعد صدور نتائج الطلاب للعام الدراسي الحالي 2022، كما أوضحت أن ظهور النتائج من المقرر أن يكون الأسبوع المقبل خلال الفترة ما بين اليوم التاسع من شهر يونيو وحتى يوم 12 يونيو من العام الحالي 2022 ميلادي.

أسماء المدارس التي رفعت النتائج الكويت 2022

فيما يلي أسماء المدارس التي رفعت النتائج في دولة الكويت 2022:

مدرسة البخاري الابتدائية للبنين.

مدرسة أبو حذيفة الابتدائية بنين.

مدرسة عبد الله بن سلام الابتدائية.

مدرسة عبد الله العصفور الابتدائية.

مدرسة الظاهر الابتدائية للبنات.

مدرسة أبو ذر الغفاري الابتدائية للبنين.

مدرسة فاطمة بنت الخطاب الابتدائية.

مدرسة بندر الابتدائية للبنين.

مدرسة كعب بن مالك الابتدائية.

مدرسة محمود شوقي الأيوبي الابتدائية.

مدرسة حمدان أحمد الحمدان الابتدائية.

مدرسة الرباب بنت كعب الابتدائية للبنات.

مدرسة ضرار الأزور الابتدائية.

مدرسة جميلة بالكتابة الابتدائية.

مدرسة الفرزدق الابتدائية بنين.

مدرسة الشعبية الابتدائية.

مدرسة فاطمة عبدالله علي الحلقان الابتدائية.

مدرسة المنتزه الابتدائية للبنات.

مدرسة بنت الصامت الابتدائية.

مدرسة الأرقم الابتدائية للبنين.

مدرسة أبو حذيفة بنت عزبة الابتدائية.

مدرسة أم الفضل الابتدائية للبنات.

مدرسة محمد سليمان الجراح الابتدائية.

مدرسة هند بنت أساس الابتدائية.

مدرسة هنية الابتدائية للبنين.

مدرسة مريم محمد بوجي الابتدائية للبنات.

مدرسة الملا صالح الابتدائية للبنين.

مدرسة خولة بنت المنذر الأنصاري الابتدائية.

مدرسة محمد بن عيسى الترمذي للبنين.

مدرسة عبدالرحمن الداخل الابتدائية.

مدرسة غزية بنت جابر الابتدائية للبنات.

مدرسة ابن خلدون الابتدائية.

مدرسة عزة بنت الحارث الابتدائية.

مدرسة ابن ماجد الابتدائية.

مدرسة أم أيمن الابتدائية للبنات.

رابط نتائج الطلبة في الكويت

يمكن الاطلاع على نتائج الطلاب في دولة الكويت 2022 عن طريق اتباع هذه الخطوات:

الذهاب إلى موقع وزارة التربية الكويتية “من هنا“.

تسجيل الدخول في الموقع.

الضغط على أيقونة “نتائج الطلبة”.

تحديد صف الطالب والمرحلة التعليمية الابتدائية أو المتوسطة.

إدخال الرقم المدني الخاص بالطالب.

الضغط على أيقونة “بحث”، لتظهر نتيجة الطالب، ويمكن التوجه إلى صفحة نتائج الطلبة بشكل مباشر “من هنا“.