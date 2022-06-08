الدعليس يكشف تفاصيل زيارته لمصر وأبرز الاتفاقيات بما يخص المسافرين

كشف رئيس متابعة العمل الحكومي بغزة أ. عصام الدعليس اليوم الأربعاء 8/6/2022، تفاصيل الزيارة لجمهورية مصر عدة ملفات مع المسؤولين المصريين في مختلف المجالات، واصفاً الزيارة بالإيجابية .

وأوضح الدعليس أن الحديث مع المصريين جرى حول موضوع التبادل التجاري بين قطاع غزة ومصر، وبحث سبل العمل على زيادته خلال الفترة المقبلة".

كما ناقش المشاريع المصرية في غزة، مثل شارع الكورنيش شمال القطاع، ومشاريع المدن المصرية "مصر 1و2و3"، وتم الاتفاق على تذليل كافة العقبات لتسريع تلك المشاريع".

وقدم الدعليس، شرح للمسؤولين المصريين حول الوضع الصعب للقطاع الصحي في غزة، وقد استعدوا بشكل فوري لدعمه من خلال إرسال وفود طبية وأدوية ومعدات".

وأكد الدعليس، أن المسؤولين المصريين وعدُوا بزيادة أعداد المسافرين من قطاع غزة خلال الشهور الثلاثة القادمة في فصل الصيف، في ظل تكدس حوالي 22 ألف مواطن على قوائم الانتظار للسفر".

كما أبدى الجانب المصري استعداده التام لتقديم كافة التسهيلات من أجل توفير الراحة لحجاج قطاع غزة في رحلة ذهابهم وعودتهم".