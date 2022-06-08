دعوية الجهاد تحث الخطباء على الحديث حول "الإجازة الصيفية" في خطبة الجمعة

حثت الإدارة العامة للوعظ والإرشاد باللجنة الدعوية العامة في حركة الجهاد الإسلامي اليوم الأربعاء 8/6/2022، على أهمية الحديث حول استثمار الإجازة الصيفية في موضوع خطبة الجمعة.

وقالت اللجنة الدعوية: إِنَّ الْوَقْتَ فِي شَرِيعَتِنَا السَّمْحَاءِ لَهُ قِيمَةٌ عَظِيمَةٌ، وَأَهَمِّيَّةٌ بَارِزَةٌ، وَإِنَّ سَلَفَ الأُمَّةِ - وَعَلَى رَأْسِهِمْ نَبِيُّنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ضَرَبُوا أَرْوَعَ الأَمْثِلَةِ فِي اسْتِغْلالِ أَوْقَاتِهِمْ وَفِي الاسْتِفَادَةِ مِنْ حَيَاتِهِمْ.

وأضافت :"لَقَدْ جَاءَ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَفِي السُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ الْمُطَهَّرَةِ أَدِلَّةٌ كَثِيرَةٌ مُتَنَوِّعَةٌ، تَحُثُّ عَلَى حِفْظِ الأَوْقَاتِ، وَتَدْعُوا إِلَى عِمَارَتها بِالطَّاعَات، وإنَّ الإِجَازَةَ الصَّيْفِيَّةَ قَدْ بَدَأَتْ، وَفِيهَا وَقْتُ فَرَاغٍ كَثِيرٌ، ولا يَحْسُنُ بِالْمُسْلِمِ الْعَاقِلِ أَنْ يَقْضِيَ إِجَازَتَهُ فِي النَّوْمِ أَوْ اللهو، بَلْ يَنْبَغِي علَيه اغْتِنَامُهَا بِمَا يَنْفَعُهُ فِي دِينِهِ وَدُنْيَاهُ.

وأهابت اللجنة، بالخطباء الحديث في هذا الموضوع تحت عناصر عدة أبرزها قيمة الوقت في القرآن والسنة، تعظيم قدر الزمن والحث على استغلاله، ورعاية السلف الصالح لأوقاتهم، وشغل أوقات الإجازة فيما يفيد وينفع، حث الآباء وأولياء الأمور على إرسال أبنائهم وبناتهم إلى مراكز تحفيظ القرآن.