عباس يُفند بتسجيل صوتي عبر الهاتف شائعات وفاته

بكلمات عبر الهاتف خرج صوت رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس اليوم الاربعاء 8/6/2022 ، في كلمة القاءها خلال مؤتمر "وثائق الملكيات والوضع التاريخي في الأقصى والقدس" في مقر الهلال الأحمر برام الله لتفنيد الاشاعات بحق وفاته او مرضه الشديد ، والحديث عن الاستعداد للإعلان عن وفاته وتقليد خليف له لمنصب رئيس السلطة الفلسطينية .

كلمة عباس ورغم صوته المتقطع ، قد تُخمد الاشاعات بشأن وفاته ولكنها لم تلغ ما يتم الترويج له بشأن تدهور حالته الصحية .

وكانت العديد من الشائعات انتشرت على مدار اليومين الماضيين بشأن تدهور الحالة الصحية لرئيس السلطة محمود عباس وخاصة بعد التعينات الاخيرة بشأن حسين الشيخ مما اثار حالة من الفوضى بين الفتحاويين ورفض كافة القرارات التي صدرت .