مصور "وكالة فلسطين اليوم" يحصد المركز الثالث في مسابقة "أنا إنسان" برام الله

فاز الزميل الصحفي داوود أبو الكاس مصور وكالة "فلسطين اليوم الإخبارية" بالمركز الثالث في مسابقة التصوير الإنساني "أنا إنسان"، بعد التنافس مع مئات المتقدمين للمنافسة على المراكز الثلاثة الأولى .

وحصد داود أبو الكاس المركز الثالث في حين حصل محمد قزاز من القدس على المركز الأول وكان المركز الثاني من نصيب محمد جبر .

وتتقدم وكالة "فلسطين اليوم الإخبارية " بالتهنئة القلبية الحارة لفوز زميلها داود ابو الكاس مصور "فلسطين اليوم الإخبارية" الذي تمكن من انتزاع مكانه مرتفعة بين عدد كبير من المصورين، حيث كانت الصورة تحمل معنى إنساني ، وتضمنت الصورة "حمل أحد عمال البلدية طالبة أحد مدارس "الاونروا" خلال غرق الشوارع بمياه الأمطار .

وكان منتدى فلسطين الدولي للإعلام والاتصال – تواصل مع أسماء المرشحين العشرة كأفضل 10 صور مرشّحة لجائزة مسابقة التصوير الإنساني “أنا إنسان”، وحسب قوانين المسابقة فإنّ الصور العشرة تتنافس من أجل الحصول على الجوائز الثلاث الأولى.





وتم فرز نحو 140 صورة مشاركة من قبل لجنة التحكيم لاختيار الصور الفائزة حسب المعايير والشروط المحددة وتتألف اللجنة من ثلاثة اعضاء هم اياد حمد المصور السابق لوكالة أسوشيتد برس في الضفة الغربية وهشام أبو شقرة مصور الفيديو في وكالة الاناضول إضافة للمصور الصحفي راتب الصفدي.





يذكر أنه تم إطلاق المسابقة في بداية شهر شباط / فبراير من قبل منتدى تواصل بالتعاون مع مؤسسة جسور الحضارات للتنمية والتطوير وجامعة القدس لإتاحةِ الفرصةِ للشبابِ الفلسطيني المبدعِ في مجالِ التصويرِ وإظهار الصورة الإنسانية لفلسطين من خلال تسليط الضوء على أبرز ما يعانيه الإنسان الفلسطيني في ظل الاحتلال.