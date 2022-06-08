مؤسسات الأسرى: الاحتلال اعتقل (690) فلسطينياً خلال شهر أيار /مايو 2022



اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر أيار/ مايو 2022، (690) فلسطينيًا/ة من الأرض الفلسطينية المحتلّة، من بينهم (76) طفلاً، و(19) من النساء، وهي ثاني أعلى نسبة في حالات الاعتقال منذ مطلع العام الجاري، وذلك بعد أن سجل شهر نيسان / أبريل الماضي (1228) حالة اعتقال، وشكلت حالات الاعتقال في القدس النسبة الأعلى كما في كل شهر ، تليها الخليل، وجنين، وبيت لحم.

وشهد شهر أيار / مايو 2022 ، كامتداد لما شهده شهر نيسان /أبريل 2022، كثافة عالية في الانتهاكات والجرائم التي نفّذها الاحتلال، بما فيها، الإعدامات الميدانية، وهدم المنازل، وسياسة العقاب الجماعي، وتنفيذ مزيد من عمليات الاعتقال المنظمة، والتي رافقها انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين وعائلاتهم، ووصلت سلطات الاحتلال انتهاكاتها وعمليات الانتقام بعد نقلهم إلى مراكز التحقيق والتوقيف، عدا عن تسجيل إصابات متفاوتة منها بليغة بين صفوف المعتقلين برصاص جيش الاحتلال.

وتؤكد المؤسسات، أنّ ما شهدناه في شهر أيار/ مايو ، يمكن مقارنته مع كثافة الأحداث التي شهدنها في شهر أيار / مايو من العام الماضي، بما في ذلك من كثافة عالية للجرائم وليس فقط لحملات الاعتقال، فهذه ليست المحطة الأولى التي يواجه فيها الفلسطينيون هذا النوع من التصعيد، بما فيه من اعتداءات خلالها استخدم الاحتلال كافة أدواته وسياساته التي اتبعها على مدار العقود الماضية، وكانت عمليات الاعتقال الممنهجة، أبرز تلك الأدوات التي حاولت من خلالها، أن تعمل على وأد أي مواجهة راهنة يسعى فيها الفلسطينيون إلى التحرر وتقرير المصير.

وتشير مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان؛ (نادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز معلومات وادي حلوة- القدس)، إلى أنّ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ نحو (4700) أسيراً، وذلك حتّى نهاية شهر أيار/ مايو 2022، من بينهم (32) أسيرة، ونحو (170) قاصرًا، و(640) معتقلًا إداريًّا من بينهم أسيراتان، وطفل، وارتفع عدد الأسرى المؤبدات خلال أيار إلى (551)، وذلك بعد الحكم بالسجن المؤبد و25 عامًا على الأسير أحمد عصافرة.

وكانت أعلى نسبة اعتقالات خلال أيار/ مايو في القدس، بلغت (401) حالة، من بينها (58) طفلاً وقاصراً، و(16) من النساء، فيما بلغ عدد أوامر الاعتقال الإداريّ الصّادرة خلال الشّهر؛ نحو (160) غالبيتها صدرت بحق معتقلين جدد.

ويرصد التقرير أبرز السّياسات والقضايا التي شهدتها قضية الأسرى والمعتقلين خلال شهر أيار، والمُتغيّرات التي تنفذها سلطات الاحتلال، سواء على صعيد عمليات الاعتقال وما يرافقها أو فيما يتعلق بواقع وظروف الأسرى والمعتقلين داخل سجون الاحتلال؛ مستنداً على حصيلة الرّصد والتّوثيق والمتابعة القانونية والميدانية التي تقوم بها المؤسسات الثلاث.

مرفق أبرز القضايا التي تناولها تقرير شهر أيار

• ما بين أيار 2021 وأيار 2022 : عام كامل شاهد على كثافة عالية من الجرائم والانتهاكات

• أكثر من 400 حالة اعتقال في القدس خلال أيار 2022

• جنين: 307 حالة اعتقال منذ مطلع العام الجاري

• الاعتقال الإداري الجريمة المتواصلة والمتصاعدة: 750 أمر اعتقال إداري منذ مطلع العام الجاري

• الأسرى الأطفال في مواجهة الاعتقال الإداريّ

• ظروف اعتقال الأسيرات في سجون الاحتلال – إسراء جعابيص في مواجهة قرارات تحرمها من العلاج

معطيات وأرقام هامة وردت في تقرير المؤسسات لشهر أيار لعام 2022

• إجمالي عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتى نهاية أيار 4700.

• الأسيرات حتى نهاية أيار 32 بينهن قاصرتان.

• الأسرى الأطفال حتى نهاية أيار نحو 170 موزعين على سجون "عوفر، مجدو، والدامون".

• بلغ عدد المعتقلين الإداريين حتى نهاية أيار 640.

• ارتفع عدد الأسرى الذين يقضون أحكامًا بالسّجن المؤبد خلال أيار إلى 551 أسيرًا.

• بلغت حصيلة حالات الاعتقال خلال شهر أيار 690.

• عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة خلال أيار نحو 160 أمرًا، فيما بلغ عدد أوامر الاعتقال الإداريّ منذ مطلع العام الجاري 750 أمرًا.

• حصيلة الاعتقالات خلال شهر أيار في القدس 401.

• منذ مطلع العام الجاري بلغت حالات الاعتقال من جنين 307.

• ما بين أيار 2021 وأيار 2022 بلغت حصيلة حالات الاعتقال 9700.