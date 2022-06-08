بالفيديو شاهد| الإعلام العبري: شاب يخطف سلاح جندي صهيوني في الخليل

قالت مصادر عبرية، اليوم الأربعاء 8/6/2022، أن شاباً فلسطينياً اخطف سلاح جندي "إسرائيلي" أثناء قيامه بفحص المركبات قرب مخيم الفوار جنوب الخليل بالضفة المحتلة.

وأفاد موقع كودكود العبري: أن شاباً فلسطينياً اختطف سلاح جندي "إسرائيلي" أثناء قيامه بفحص المركبات قرب مخيم الفوار جنوب الخليل، فيما تجري قوات الاحتلال عمليات بحث وتمشيط في المنطقة.

وفي التفاصيل، وفقاً لموقع والا العبري، فإن السائق الفلسطيني أمسك طرف السلاح، وقاد سيارته وجر معه المجند "الإسرائيلي" مسافة معينة، حتى انتزع السلاح من جسد المجند وفر من المكان.