صحيفة: أوكرانيا تريد الحصول على "القبة الحديدية" من إسرائيل

كشفت صحيفة "إسرائيلية"، يوم أمس الثلاثاء، أن أوكرانيا أعربت عن رغبتها في الحصول على نسخة من نظام الدفاع الجوي الإسرئيلي "القبة الحديدية".

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية تصريحات السفير الأوكراني لدى تل أبيب، يفغيني كورنيتشوك، الذي قال: "نحن بحاجة إلى مساعدة "إسرائيل" فنحن بحاجة إلى دعم فني عسكري نحتاج إلى القبة الحديدية".

وأضاف السفير الأوكراني: "لسنا بحاجة إلى هذه الأنظمة على شكل تبرعات أو مساعدات بل نريد شراءه".

وكانت مصادر إسرائيلية قد أشارت إلى أنه من غير المرجح أن تبيع إسرائيل "القبة الحديدية" لأوكرانيا أو أي دولة أخرى بسبب القواعد الموقعة مع الولايات المتحدة بشأن تصدير المنتجات الدفاعية، فضلاً عن الالتزامات الدولية للسيطرة على سوق التصدير في البلاد.