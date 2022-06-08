مقتل 10 وإصابة 50 بخروج قطار ركاب عن مساره شرقي إيران

قال التلفزيون الحكومي الإيراني، صباح اليوم الأربعاء: "إن قطار ركاب خرج عن مساره جزئيا في شرق إيران، ما أسفر عن مقتل 10 ركاب على الأقل وإصابة 50 آخرين، بعضهم في حالة حرجة".

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء عن تقرير التلفزيون الإيراني أن عدد الضحايا قد يرتفع، على الرغم من أن التفاصيل الأولية حول الكارثة لا تزال غير واضحة.

وأضاف التقرير إن أربع من السيارات السبع في القطار خرجت عن مسارها في الصباح الباكر بالقرب من مدينة تاباس الصحراوية.

ووصلت فرق الإنقاذ على سيارات الإسعاف وثلاث طائرات هليكوبتر إلى المنطقة النائية حيث الاتصالات سيئة.

حدث الخروج عن القضبان على بعد حوالي 50 كيلومترا (30 ميلا) إلى تاباس، وعلى بعد حوالي 550 كيلومترا (340 ميلا) جنوب شرق العاصمة طهران، على السكك الحديدية التي تربط البلدة بمدينة يزد بوسط البلاد.

وأشار التقرير إلى أنَّ الحادث قيد التحقيق ولكن التقارير تقول إن القطار اصطدم بحفارة.

وأدى حادث قطار آخر في عام 2016 إلى مقتل وإصابة العشرات.

وجاءت أسوأ كارثة قطار في إيران عام 2004، عندما تحطم قطار محمل بالبنزين والأسمدة والكبريت والقطن بالقرب من مدينة عنيشابور التاريخية، مما أسفر عن مقتل حوالي 320 شخصا وإصابة 460 آخرين وإلحاق أضرار بخمس قرى.

تمتلك إيران حوالي 14000 كيلومتر (8700 ميل) من خطوط السكك الحديدية في جميع أنحاء البلاد، حيث ينقل عبرها كل من الأشخاص والبضائع في جميع أنحاء البلاد، وخاصة في المناطق الريفية.

يوجد في إيران أيضا حوالي 17000 حالة وفاة سنوية على طرقها السريعة، وهو أحد أسوأ سجلات السلامة المرورية في العالم، ويلقى باللوم في الحصيلة على التجاهل الواسع لقوانين المرور والمركبات غير الآمنة وعدم كفاية خدمات الطوارئ.