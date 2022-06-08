سعر الذهب في السعودية اليوم الأربعاء-انخفاض جرام الذهب

تشهد أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 8/6/2022، هبوطاً في سوق التعاملات الصباحية، حيث سعر أونصة الذهب اليوم 1847 دولار بهبوط -5 $، مع استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث هرب المستثمرون للملاذ الآمن.

سعر الذهب في السعودية اليوم الأربعاء

أسعار جرام الذهب في السعودية

الوحدة السعر بالريال السعر بالدولار

سعر جرام الذهب عيار 24 222.68 59.38

سعر جرام الذهب عيار 22 204.13 54.43

سعر جرام الذهب عيار 21 194.85 51.96

سعر جرام الذهب عيار 18 167.01 44.54

سعر جرام الذهب عيار 14 129.90 34.64

سعر أونصة الذهب بيع 6,926.25 1,847.00

سعر أونصة الذهب شراء 6,930.00 1,848.00

يوضح جدول أسعار جرام الذهب سعر الذهب الخام

أسعار شراء سبائك الذهب 999.9 عيار 24

إحجام سبائك الذهب ريال دولار

سبيكة ذهب 1 جرام 244.95 65.32

سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام 584.55 155.88

سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام 1,157.96 308.79

جنية الذهب 8ج عيار 21 1,870.55 498.81

جنية الذهب 8ج عيار 22 1,959.62 522.57

جنية الذهب 8ج عيار 24 2,137.77 570.07

سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام 2,289.20 610.45

سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام 4,547.22 1,212.59

سعر سبيكة الذهب أوقية 6,763.99 1,803.73

سبيكة الذهب نصف أونصة 3,542.78 944.74

سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة 7,050.92 1,880.25

سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام 11,290.11 3,010.70

سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام 22,535.69 6,009.52

سعر سبيكة الذهب اليوم تولة 2,670.08 712.02

سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو 224,243.45 59,798.25

سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو 112,322.14 29,952.57

أسعار جرام الذهب في الأيام السابقة

الذهب في ارتفاع عيار 24 عيار 22 عيار 21 عيار 18

2022-06-08 222.68 204.13 194.85 167.01

2022-06-07 221.96 203.46 194.22 166.47

2022-06-06 223.17 204.57 195.27 167.38

2022-06-05 223.17 204.57 195.27 167.38

2022-06-04 223.17 204.57 195.27 167.38

2022-06-03 225.22 206.45 197.06 168.91

2022-06-02 222.56 204.02 194.74 166.92

أسعار جرام الذهب في المحلات التجارية

أسعار البيع و الشراء تاريخ البيانات 2022/06/08

بيع مستعمل شراء جديد

الوحدات ريال ريال

عيار 22 199.13 238.83

عيار 21 189.85 229.92

عيار 18 162.01 223.80