سعر العملات الرقمية: البيتكوين ينخفض إلى29 ألف دولار

شهدت أسعار العملات الرقمية اليوم الأربعاء 8/6/2022، بالانخفاض حيث بلغ إجمالي القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 1.22 ترليون دولار، ما يعادل انخفاض بنسبة قدرها 5.24% عن اليوم الماضي.

تبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 46.29%، ما يعادل انخفاض قدره 0.05% عن اليوم الماضي. انخفض سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 5.47% لتسجل نحو 29,576 دولار.

انخفض سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 6.93% لتسجل نحو 1,761 دولار.

ارتفع سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.00% لتسجل نحو 0.9994 دولار.

ارتفع سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.02% لتسجل نحو 1.00 دولار.

انخفض سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 8.27% لتسجل نحو 284 دولار.

انخفض سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 7.88% لتسجل نحو 0.5874 دولار.

انخفض سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 3.21% لتسجل نحو 0.3904 دولار.

انخفض سعر عملة بينانس يو إس دي (BUSD) بنسبة 0.05% لتسجل نحو 1.00 دولار.

انخفض سعر عملة سولانا (SOL) بنسبة 8.75% لتسجل نحو 39 دولار.

انخفض سعر عملة دجكوين (DOGE) بنسبة 4.28% لتسجل نحو 0.07998 دولار.