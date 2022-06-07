5 أسباب لانتفاخ البطن وآلام الظهر معاً.. تعرف عليها

يُعاني البعض من انتفاخ البطن الأمر الذي يؤدي إلى الشعور بالضيق وآلام في الظهر في نفس التوقيت، الأمر الذي يثير تساؤلات حول أسباب الارتباط بين الأمرين.

موقع "Healthline" قدم إجابة عن هذه التساؤلات من خلال توضيح عدد من أسباب انتفاخ البطن وألم الظهر معا والتي جاءت كالتالي:

1-الحيض

تحيض المرأة حينما يسقط الرحم بطانته مرة واحدة في الشهر، الأمر الذي يسبب آلام وتشنجات وشعور بعدم الراحة في البطن وهو ما قد يمتد إلى الظهر.

2- متلازمة ما قبل الحيض

هذه المتلازمة عبارة عن حالة تؤثر على مزاج المرأة خلال أيام معينة وبشكل عام تحدث قبل الحيض مباشرة، بجانب بعض الأعراض الجسدية التي تشمل انتفاخ البطن وألم أسفل الظهر.

3- الحمل

يسبب الحمل بعض الأعراض كالشعور بالتعب والغثيان وتورم الثديين والإمساك، وقد يتسبب أيضا في إصابة بعض النساء بتقلصات البطن وآلام الظهر والنزيف الخفيف.

4- متلازمة القولون العصبي

ينتج عن هذه المتلازمة عدة أعراض من أبرزها تشنجات وانتفاخ البطن مع آلام الظهر.

5- حصوات المرارة

هذه الحصوات عبارة عن رواسب صلبة في المرارة، ومن أبرز الأعراض المصاحبة لهذه المشكلة الصحية انتفاخ البطن وآلام الظهر.