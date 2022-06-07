نقابة الموظفين بغزة تصدر تصريحاً بشأن المطالبات بإلزامية التنقل في الباصات

أصدرت نقابة الموظفين في القطاع العام بغزة، تصريحا صحفيا، مساء اليوم الثلاثاء، بشأن مطالبات أصحاب شركات الباصات بإلزام الموظفين بالتنقل بالباصات إلى أماكن عملهم.

وقال تصريح النقابة: "في ظل الحديث عن مطالبات صادرة عن أصحاب شركات الباصات لإلزام الموظفين بالتنقل بالباصات من خلال وزارة المالية، وخصم بدل المواصلات لصالحهم الأمر الذي يجد رفضاً واسعاً من قبل الموظفين؛ فإننا في نقابة الموظفين في القطاع العام نرفض أي مطالبات تلزم الموظفين بالباصات".

وأكدت النقابة، على حق الموظف في اختيار وسيلة النقل التي تناسبه، ونأمل من متابعة العمل الحكومي ووزارة المالية عدم التعاطي مع هذه المطالبات.

وقررت جمعية أصحاب شركات النقل العام الحافلات في قطاع غزة، أول أمس الأحد، الخوض في إضراب عن العمل وعدم تحرك أي باص، احتجاجاً على إلغاء الحكومة في غزة الاتفاقية مع شركات الباصات التي كانت تقل الموظفين، التي أدخلها في أزمة كبيرة.