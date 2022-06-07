ريال مدريد يقترب من حسم صفقة تشواميني برقم فلكي!

اقترب ريال مدريد من الإعلان بشكل رسمي عن تعاقده مع الفرنسي الشاب أوريلين تشواميني لاعب خط وسط موناكو.

وذكرت محطة "مونت كارلو" الإذاعية الفرنسية أن الصفقة ستكلف خزينة ريال مدريد 80 مليون يورو، بالإضافة إلى 20 مليون يورو متعلقة بالحوافز والمكافآت، ما يعني أن الإجمالي سيصل لنحو 100 مليون يورو.

ريال مدريد حسم صفقة تشواميني، في انتظار خضوع اللاعب للفحوصات الطبية وتوقيع العقود، وذلك بعد صراع شرس مع باريس سان جيرمان وليفربول.

تمسك ريال مدريد بضم اللاعب البالغ من العمر 22 عاما، يعود إلى 5 أرقام تلخص أسباب التعاقد مع الموهبة الفرنسية.

تشواميني يلعب في مركز الوسط المدافع، ما سيجعله بديلا مثاليا للبرازيلي كاسيميرو، الذي وصل عمره حاليا إلى 30 عاما.

ويمتلك تشواميني كل المؤهلات لشغل هذا المركز، حيث أنه أفضل قاطع للكرات في الدوري الفرنسي خلال الموسم المنصرم بواقع 161 مرة.

أيضا، فإن تشواميني، وبحسب موقع "سكواكا" للإحصائيات، نجح في الفوز بالصراعات الهوائية مع الخصوم بنسبة 71%.

فضلا عن ذلك، يملك تشواميني دة تمريرات جيدة خلال الموسم الماضي، بلغت 54%، كما أنه استطاع مراوغة الخصوم بنسبة 77%.

الدولي الفرنسي يملك أيضا القدرة على تمرير الكرات الطولية لزملائه في أرض الملعب، بنسبة نجاح، بلغت 53%.

وينتظر أن يكون تشواميني ثاني صفقات ريال مدريد الصيفية، بعدما نجح النادي الملكي في ضم المدافع الألماني أنطونيو روديجر من تشيلسي بشكل مجاني.