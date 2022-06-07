موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر 6 2022- فحص 100 دولار برقم الهوية، ما أن يبدأ شهر جديد، إلا وينتظر أرباب الأسر المتعففة في قطاع غزة، موعد الإعلان عن صرف المنحة القطرية للشهر الجاري، من خلال البحث عن موعد ارسال رسائل تفيد بموعد وآلية وقيمة المنحة القطرية الـ 100 دولار، والتي تدفعها دولة قطر لنحو 100 ألف أسرة فقيرة في قطاع غزة، كل شهر منذ أربع سنوات، إلا أنها كانت أحيانا تعلق صرفها لأشهر ثم تستأنف الصرف.

موعد فحص 100 دولار شهر 6

وينتظر أهالي قطاع غزة على أحر من الجمر موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر 6 2022- فحص 100 دولار برقم الهوية، فهي تنقذهم من الفقر المدقع الذي يعيشوه منذ سنوات طويلة بفعل الحصار الإسرائيلي المتواصل عليهم، والذي أدى إلى انهيار الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة، وإغلاق معظم المنشآت الاقتصادية وتسريح مئات الآلاف من العمال، وانضمامهم إلى صفوف البطالة التي تصف أكبر نسبة على مستوى العالم، وتحاول وكالة "فلسطين اليوم" ارفاق موعد فحص 100 دولار شهر 6، بعد التأكد من الجهات المختصة.

رابط فحص 100 دولار شهر 6

وفي كل شهر تختلف معايير صرف المنحة القطرية، فقبل موعد صرفها بيوم واحد تعلن وزارة التنمية الاجتماعية في غزة عن آلية صرف المنحة للأسر المتعففة، وتضع شروطا مغايرة كل شهر عن الشهر الماضي، من أجل تحقيق العدل بين المستفيدين من الدفعة النقدية القطرية، لاسيما وأن عدد المسجلين يفوق الأموال التي تصرفها قطر كل شهر للغزيين.

فحص المنحة القطرية 100 دولار

وشرعت قطر بصرف الدفعات النقدية 100 دولار لكل أسرة فلسطينية منذ عام 2018، وكانت وزارة التنمية الاجتماعية هي الجهة المخولة بوضع آليات الصرف وأسماء المستفيدين من المنحة القطرية، بالتعاون مع اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، إلا أن حكومة الاحتلال كانت تمنع إدخال الأموال في العديد من المناسبات بذرائع واهية، تهدف إلى تضييف الخناق على أهلي القطاع، إلا أن المقاومة الفلسطينية كانت تجبرهم إلى إدخالها بطرقها الكثيرة.