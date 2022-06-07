تأجيل النظر في الإفراج المبكر عن الأسيرتين المقدسيتين "عواد" و"سلمان"

أفاد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين علي السعدي، بأن لجنة الإفراج المبكر (ثلثي المدة) التي تم عقدها اليوم الثلاثاء 7 يونيو 2022، في محكمة الاحتلال بالناصرة في الداخل المحتل، قررت تأجيل جلستها للنظر في الإفراج عن الأسيرتين المقدسيتين ملك سلمان ونورهان عواد، حتى تاريخ السادس من سبتمبر/ أيلول المقبل.

وأوضح السعدي، أن الأسيرة سلمان من بيت صفافا جنوب القدس المحتلة، اعتقلها جيش الاحتلال وهي قاصر خلال عام 2016 وصدر بحقها حكم بالسجن 10 سنوات، فيما الأسيرة عواد من مخيم قلنديا شمال القدس، اعتقلت خلال عام 2015 بعد أن أصيبت بثلاث رصاصات من قبل جنود الاحتلال، وصدر بحقها حكم بالسجن كذلك 10 سنوات.

يشار إلى أن إدارة السجون تمارس بحق الأسيرات أبشع أنواع التضييق، من خلال عزلهن داخل زنازين لا تصلح للعيش الآدمي، وحرمانهم من النوم لساعات طويلة، والشبح والتخويف، دون مراعاة لظروفهن، إضافة إلى معاناة بعضهن من أوضاع صحية غاية في الصعوبة.