بالفيديو حادثة غريبة في ملعب أوروبي كادت تنهي حياة أحد اللاعبين

أثارت حفرة كبيرة في أرضية الميدان داخل ملعب إرنست هابيل في فيينا، التي احتضنت مباراة بين منتخبي النمسا والدنمارك في دوري الأمم الأوروبية حالة من الهلع بين اللاعبين.

وتظهر مقاطع فيديو تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الحفرة التي اكتشفها أحد اللاعبين الدنماركيين والتي كانت كفيلة بابتلاع قدم أحد اللاعبين وربما إنهاء المسيرة الكروية لأحدهم.

كما شهدت المباراة حادثة غريبة، تأخرت المباراة عن موعدها بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

وانتهت المباراة بفوز الدنمارك 2-1 على النمسا لتتصدر مجموعتها في المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية بـ 6 نقاط، مقابل 3 للنمسا ونقطة لكل من فرنسا وكرواتيا.