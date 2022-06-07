الاحتلال يؤجل محاكمة الأسير الجريح نذير دار أحمد

أجلت محكمة الاحتلال في مدينة القدس محاكمة الأسير الجريح نذير دار أحمد (19 عاماً) من قرية عبوين شمال رام الله، إلى الخامس عشر من شهر يونيو، حزيران الجاري.

وقال المحامي خلدون نجم: "إن نيابة الاحتلال قدمت لائحة اتهام ضد الشاب دار أحمد، وإن محاكمته تأجلت إلى الخامس عشر من حزيران الجاري".

وأضاف نجم أن "التهم التي وجهتها نيابة الاحتلال للأسير الجريح دار أحمد الهدف منها مضاعفة عقوبتَه حسبَ قانونَ الإرهابِ الإسرائيلي".

وتابع الأسير الجريح دار أحمد محاكمته على كرسيٍّ متحرك من خلف شاشة، وهو في وضع صحي صعب كونه مصاب بأكثر من 10 رصاصات في مختلف أنحاء جسده.