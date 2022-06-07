الصحة الفلسطينية تهيب بالحجاج لتلقي لقاحات كورونا

أهابت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، بالحجاج الفلسطينيين لهذا العام بضرورة تلقي اللقاحات ضد فيروس كورونا.

وقالت الصحة الفلسطينية: "نهيب بالحجاج الكرام ممن لم يتلقوا اللقاح ضد كوفيد 19 ضرورة التوجه غداً الأربعاء لمديريات الصحة لتلقي اللقاح حسب الأصول".

وقع وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ حاتم البكري، ووزير النقل والمواصلات ورئيس المجلس الأعلى للخطوط الجوية الفلسطينية عاصم سالم، اليوم، اتفاقية نقل حجاج المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) لعام 2022 م/ 1443هـ.

وتنص الاتفاقية على نقل 1331 حاجاً وحاجة كحد أدنى جواً من حجاج فلسطين "المحافظات الجنوبية"، من داخل معبر رفح الجانب المصري إلى مطار القاهرة براـ وحتى مطار (الملك عبد العزيز الدولي بجدة) بالمملكة العربية السعودية جوا، وإعادتهم بعد أداء مناسك الحج من مطار الأمير محمد الدولي بالمدينة المنورة إلى مطار القاهرة، وصولا إلى معبر رفح، وذلك عن طريق الخطوط الجوية الفلسطينية الناقل الحصري لحجاج دولة فلسطين.

وأوضح الشيخ البكري أنه سيبدأ نقل الحجاج في رحلة الذهاب اعتبارا من تاريخ 21-22 /6/2022 ولمدة يومين، والعودة اعتبارا من تاريخ 19- 20 /7/2022، ولمدة يومين كحد أدنى.

وأكد البكري أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات لضمان نجاح موسم الحج، وتسهيل أمور الحجاج، من خلال التنسيق القائم مع سفارات المملكة العربية السعودية، وقنصلياتها في كل من: القاهرة وعمان، وسفارات فلسطين في الرياض، والقاهرة، وعمان.