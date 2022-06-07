بايرن ميونخ يتمسك بضم اللاعب ماني

ذكرت وسائل إعلام أجنبية، اليوم الثلاثاء، أن بايرن ميونخ الألماني أبدى تمسكه بالتعاقد مع نجم ليفربول الإنجليزي، ساديو ماني، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويُشار إلى أن ليفربول رفض عرضاً من الفريق البافاري لضم ماني مقابل 25 مليون يورو.

وقالت شبكة "سكاي سبورت ألمانيا":" إن بايرن يخطط للعودة من جديد بعرض آخر على اللاعب ماني يتراوح بين 30 و35 مليون يورو".

ولم يتقدم بطل البوندسليغا بالعرض الثاني حتى الآن، لكنه ينوي إعادة التفاوض مع ليفربول، في الأيام المقبلة.

وتجدر الإشارة إلى أنه يبدو أن ماني حسم قراره بمغادرة ملعب أنفيلد هذا الصيف، حسبما صرح مؤخراً خلال تواجده بمعسكر منتخب السنغال، رغم ارتباطه بعقد مع وصيف بطل البريمييرليغ حتى الموسم المقبل.