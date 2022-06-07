روسيا تعلن السيطرة على مدينة سيفيرودونيتسك الأوكرانية

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الروسي حرر بالكامل المناطق السكنية في مدينة سيفيرودونتسك في شرق أوكرانيا التي تتركز فيها المعارك الدائرة في المنطقة.

وقال شويغو "تم تحرير مناطق سيفيرودونتسك السكنية بالكامل، وتستمر السيطرة على منطقتها الصناعية والبلدات المجاورة".

وبدوره، أكد زعيم الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا، اليوم، مقتل جنرال روسي في هذه المنطقة حيث تشن موسكو هجوما واسع النطاق ضد الجيش الأوكراني.

وأفاد مراسل الحرب الروسي ألكسندر سلادكوف، بمقتل الجنرال كوتوزوف، لكن لم تؤكد وفاته أي مصادر رسمية حتى الآن.

وأعرب رئيس "جمهورية دونيتسك" التابعة للانفصاليين، دينيس بوشلين، في رسالة نشرها على تلغرام عن خالص التعازي لعائلة وأصدقاء" الجنرال رومان كوتوزوف.

وقال بوشلين:"طالما أن جنرالاتنا يقاتلون إلى جانب الجنود، فإن بلادنا وأمتنا لن تقهر"، وارفق المنشور بصورة للضابط بالأبيض والأسود.

ويُشار إلى أنه تشن القوات الروسية وحلفاؤها الانفصاليون هجوماً في دونباس الأوكرانية، وتحتدم المعارك بشكل خاص في مدينة سيفيرودونتسك.