بالصور هيئة الأسرى و"التربية" توقعان مذكرة لتقديم امتحان الثانوية العامة للأسرى

وقعت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ووزارة التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، مذكرة تعاون جديدة، لتقديم امتحان الثانوية العامة للأسرى داخل سجون الاحتلال "الإسرائيلي".

وأوضحت الهيئة، أن توقيع المذكرة يأتي في سياق ضرورة العمل المشترك، من أجل خدمة قضية الأسرى خاصة من خلال التعاون مع وزارة التربية والتعليم، مؤكدة أهمية تجديد هذه الاتفاقية لإنجاح المسيرة التعليمية للاسرى والاسيرات داخل المعتقلات الإسرائيلية.

وبينت أن العمل مع التربية يمتاز بالمرونة والتفاهمات، وهناك تأكيد على ان خدمة الأسرى الفلسطينين، واجب على الكل الفلسطيني من اجل نيل حقوقهم كافة، وان توقيع الاتفاقية هو بمثابة تجديدها، وخلال السنوات الماضية كان هناك حرص من الهيئة، ووزارة التربية والتعليم على تقديم الخدمات اللازمة، لإتاحة الفرصة أمام الأسرى داخل المعتقلات الإسرائيلية لمواصلة تعليمهم ولبناء مستقبلهم، ومن ضمنهم الأسرى الأشبال الذين تم اعتقالهم على مقاعد الدراسة.

توجهت الهيئة بالشكر والتقدير لمعالي وزير التربية والتعليم دكتور (مروان عورتاني) و طاقم الوزارة على جهودهم والرعاية الدائمة على خدمة الاسرى والمعتقلين.

جدير ذكره أن الاتفاقية وقعت من قبل وكيل الهيئة الدكتور (عبد القادر الخطيب)، والوكيل المساعد لشؤون التطوير في وزارة التربية والتعليم الدكتور (محمد عواد)، وبحضور ومشاركة مدير دائرة التعليم في الهيئة محمد فقيات، ومن التربية والتعليم اياد ابو عرب، وخلود ارشيد، وآيات عطوان.





