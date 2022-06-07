داخلية غزة تعلن كشف جديد لأسماء المسافرين للسفر غدَا عبر معبر رفح

أعلنت وزارة الداخلية والامن الوطني بغزة، اليوم الثلاثاء، عن كشف جديد لأسماء المسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح البــري جنوب قطاع غزة، ليوم غد الأربعاء الموافق 8 يونيو 2022.

وأوضحت داخلية غزة، أن السفر يوم غد هو للحافلتين السادسة، والسابعة من كشف المسافرين رقم (2022/24) هنــا، والحافلة الرابعة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/22) هنـــا.

وأكدت ضرورة تواجد المسافرين في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، داعيةً إلى ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده، وإحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

وطالبت داخلية غزة، بتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.