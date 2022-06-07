هيئة الأسرى: الأسيران مرعي وشاهين يتعرضان لإهمال طبي متعمد

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، أن الأسيرين زياد مرعي وعبد الحكيم شاهين، يتعرضان لإهمال طبي متعمد ومماطلة من قبل إدارة سجون الاحتلال في تلقي العلاج.

وقالت الهيئة نقلاً عن محاميها :"أن الأسير زياد مرعي، يعاني منذ خمس سنوات من الآم شديدة ومستمرة في المعدة، ولم تجرى الفحوصات الطبية اللازمة له، بل تكتفي عيادة السجن بإعطائه المسكنات فقط، وموخراً أخذت الحالة الصحية للأسير مرعي بالتدهور، لتظهر علامات حروق على جلده بشكل مجهول الأسباب، وبعد الاطلاع على حالته تبين أن سبب الحروق مرتبط مع أوجاع المعدة، لكنه بحاجة الى فحص لتصوير المعدة تلسكوبياً لمعرفة الأسباب الكامنة وراء هذه الأوجاع".

وأضافت :"أن الأسير مرعي بحاجة الى تركيب أسنان ثابتة بسبب خلع في اسنانه، وحتى الان تماطل ادارة السجون في قبول طلب الأسير في إدخال طبيب اسنان خارجي، وبدلاً منها تقوم بوضع الحشوات المؤقتة له الأمر الذي زاد من وضع أسنانه سوءاً".

ويقبع الأسير مرعي (27 عاماً) من بلدة بلعا بطولكرم، في سجن "شطة"، ومعتقل منذ عام 2015، ومحكوم بالسجن لمدة (18) عاماً.

وفي ذات الإطار، ذكرت هيئة الأسرى أن الأسير شاهين تعرض لإصابة بليغة في الركبة خلال محاولة اعتقاله وإطلاق النار عليه من قبل قوات الاحتلال بتاريخ 15/11/2021، موضحةً أنه أجري للأسير عمليتان في ركبته وهو الان بحاجة الى جلسات العلاج الطبيعي ليتمكن من المشي ولتمرين الركبة المصابة، إلا أن إدارة السجون تتعمد في إهمال حالته الصحية ولم تستجب الى مطالبه بعد.

وحذرت من استمرار سياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى، في ظل عجز المؤسسات الحقوقية والانسانية تجاه انتهاكات الاحتلال وعدم تحرك المجتمع الدولي لحمايتهم وتحسين أوضاعهم.