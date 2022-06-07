ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري الثلاثاء 7/6/2022، في البنوك المصرية الكبرى، خلال التعاملات المالية .‏

وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 18.63 جنيه للشراء، و18.69 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش، وفقا لموقع "مصراوي".

سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري الثلاثاء 7/6/2022

وبلغ سعر الدولار في بنك مصر 18.62 جنيه للشراء، و18.68 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

وسجّل الدولار أعلى سعر للبيع عند 18.71 جنيه في عدة بنوك، منها بنك الإسكندرية، وبنك القاهرة، و18.70 جنيه في البنك التجاري الدولي والبنك العربي الأفريقي الدولي، وكريدي أجريكول، ومصرف أبو ظبي الإسلامي.

سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري الثلاثاء 7/6/2022

كما بلغ الدولار أعلى سعر للشراء في بنك الإسكندرية ومصرف أبو ظبي الإسلامي عند 18.65 جنيه.

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وبحسب موقع "المصري اليوم"، ارتفع سعر الدولار الجمركي من 17 جنيها للتعامل خلال مايو/أيار إلى 18.64 جنيه في تعاملات يوم الأربعاء الماضي، وفق تعليمات مرسلة من وزارة المال إلى مصلحة الجمارك.

ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري الثلاثاء 7/6/2022

ولفت الموقع إلى أنه تم بالفعل العمل بالسعر الجديد، وأن الإدارة العامة للمعلومات في الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات أدرجت الأسعار الجديدة على شبكة الحاسبات الآلية بمصلحة الجمارك لتنفيذه والعمل به، وكذلك تم توزيعه على المنافذ والمناطق والموانىء الجمركية لبدء العمل به.