دي ماريا يوضح أسباب رحيله عن سان جيرمان !

أوضح النجم الأرجنتيني، أنخيل دي ماريا، أن فريق ريال مدريد كان هو أحد أسباب رحيله عن صفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي هذا الصيف.

وقالت قناة "TYC" الأرجنتينية نقلاً عن دي ماريا: "كنت أرغب في البقاء مع سان جيرمان، وكان لدي عقد لمدة عامين".

وأضاف دي ماريا: "قضيت الموسم الأول من العقد، والموسم الآخر يستلزم أن يكون بموافقة الطرفين منذ كانون الثاني/يناير الماضي، وأبلغت إدارة سان جيرمان برغبتي في البقاء، وأبلغوني أنهم يترقبون ما سيحدث".

وتابع :"من الممكن أن يكون الإقصاء أمام ريال مدريد وكل الفوضى التي حدثت عقب اللقاء، أحد العوامل التي لعبت ضدي".

وأردف دري ماريا :""هناك لاعبون آخرون سيغادرون بالتأكيد، بالنسبة لي كان الأمر سهلا، لأنهم اضطروا فقط إلى عدم تجديد التعاقد".

وواصل قائلاً: "حزنت لعدم تجديد التعاقد، لكن في نفس الوقت كنت سعيدا للغاية بالليلة التي ودعت فيها الفريق، وسط هتافات الجماهير وتعليق لافتات لي".

جدير ذكره أنه رحل أنخيل دي ماريا عن بي إس جي، بعد 7 مواسم بقميص الفريق الفرنسي، وترددت أنباء أنه في طريقه إلى يوفنتوس الإيطالي.