ارتفعت أسعار النفط الثلاثاء 7/6/2022، بفعل انتعاش متوقع للطلب في الصين مع تخفيف ثاني أكبر اقتصاد في العالم القيود الصارمة التي فرضت لاحتواء جائحة "كوفيد-19"، ووسط شكوك في أن زيادة الإنتاج المستهدفة من منتجي أوبك+ ستخفف من شح المعروض.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 76 سنتا أو 0.6% إلى 120.27 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 83 سنتا أو 0.7% إلى 119.33 دولار للبرميل.

ارتفاع أسعار النفط الثلاثاء 7/6/2022

ووصل المؤشر إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 120.99 دولار يوم الاثنين، وفقا لـ"رويترز".

أسواق المالوول ستريت"وول ستريت" تغلق على ارتفاع بدعم من أسهم النمو.. ومخاوف التضخم تقيد المكاسب.

وعادت الحياة في بكين وشنغهاي، المركز التجاري، إلى طبيعتها في الأيام الأخيرة بعد شهرين من الإغلاق الصارم لوقف بؤر تفش لمتحور أوميكرون من فيروس كورونا.

وتم رفع الحظر على المرور وفتحت المطاعم أبوابها لتقديم خدمة تناول الطعام الاثنين في معظم أنحاء بكين.

ارتفاع أسعار النفط الثلاثاء 7/6/2022

وقالت المحللة في (سي.إم.سي. ماركتس)، تينا تينغ: "يمكننا أن نشهد زيادة في الطلب على الوقود مع عودة السيارات إلى الطرق في المدن الكبرى، وعودة المواني تدريجيا إلى العمل الطبيعي في الصين".

من جهة أخرى، أظهر استطلاع أولي لـ"رويترز" يوم الاثنين، أن مخزونات الخام الأمريكي تراجعت على الأرجح الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.