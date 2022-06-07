فيديو : أخر مستجدات متحرش التكنو ماذا قال المتحرش وتسجيلات تفجر مفاجأة

أخر مستجدات متحرش التكنو ماذا قال المتحرش وتسجيلات تفجر مفاجأة ، تتواصل ردود الأفعال بشأن قضية متحرش التكنو التي هزت الرأي العام الاردني وأثارت ضجة كبير وخاصة انها من جامعة اردنية عريقة الا ان القضية وحجمها لا تزال تتواصل وخاصة انها من مؤسسة تربوية الا ان التفاعل ومحاولة متحرش التكنو تبرأة نفسه لاتزال قائمة ، وخاصة اتهامه ان ان كافة الاتهامات تهدف للتشهير به ، "فلسطين اليوم" تواصل متابعة أخر مستجدات متحرش التكنو ماذا قال المتحرش وتسجيلات تفجر مفاجأة

ماذا قال متحرش التكنو

نفى الأستاذ الجامعي في مقابلة مع قناة محلية التهم الموجهة إليه، مشيرا إلى أنه يتعرض إلى "هجمة ممنهجة الهدف من ورائها اغتيال شخصيتي"، مشيرا إلى أن التسجيلات التي تم تداولها "مفبركة" و"تحتوي على مغالطات".

وأكد أن ما يتعرض له يصل غلى حد "التشهير والذم والتحقير"، وأنه توجه إلى قسم الجرائم الإلكترونية التابع للبحث الجنائي، ومحكمة بني عبيد بلائحة ادعاء بالحق الشخصي والاعتباري، على الأقل ضد 14 شخصا. وزارة التعليم بغزة تبحث مع الشرطة تأمين امتحانات الثانوية العامة





أخر مستجدات متحرش التكنو ماذا قال المتحرش وتسجيلات تفجر مفاجأة

جامعة العلوم والتكنولوجيا قد نشرت بيانا أكدت من خلاله تشكيل لجنة داخلية للتحقيق في ملابسات الوضع، وقالت في بيان إنه: "بالإشارة إلى ما تم تناقله عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة تحت ما سُمّي بـ "#متحرش_التكنولوجيا. فإننا نود أن نؤكد أنه ونظرا لما تم تداوله وبهدف تحري الحقيقة وإحقاقا للحقيقة وحفاظا على سمعة الجامعة، أساتذتها وطلبتها، فقد تم تشكيل لجنة للتحقق والتأكد من حيثيات الموضوع برئاسة أحد نواب رئيس الجامعة وعدد من العمداء، كما وندعو أي شخص متضرر بهذا الخصوص التوجه لرئاسة الجامعة و تقديم شكواه أو ما لديه من بيانات ذات علاقة والتي سيتم التعامل معها بمنتهى السرية والكتمان".

الجامعة ومتحرش التكنو

وذكرت الجامعة أنها "ستتخذ أشد الإجراءات الرادعة بحق من يثبت إدانته أو تورطه بهذا الموضوع، لتحتفظ بحقها القانوني بحال ثبت عدم صحة هذا الخبر".

وأكد رئيس الجامعة في مقابلته مع قناة "المملكة"، أن "طالبات وطلاب تقدموا بشكاوى تحرش مشابهة للرواية التي نشرت، وجميعها كانت بحق أستاذ واحد".

وأضاف "ظهر هذا اليوم (الإثنين) تقدمت مجموعة طالبات وطلاب بشكاوى معظمها رواية عما يتم تداوله، أي عن وعن (عن أشخاص آخرين)، باستثناء ثلاث طالبات تقدمن بشكاوى تتعلق بهن شخصيا، حيث كانت جميع الشكاوى بحق أستاذ واحد بعينه في الجامعة".





متحرش التكنو واخر المستجدات

وأكدت أن "اللجنة التي تترأسها نائبته، سهاد الجندي، وعميدين "بدأت مساء اليوم (الإثنين) بمقابلة المعنيين والاطلاع على ما لديهم من بيّنات وبيانات وأدلة متعلقة بالقضية، طبعا سيتم الاستماع إلى جميع الأطراف"، منوها إلى أن "التعجّل المخلّ" الذي وصفه بـ "المبني على العواطف وردات الفعل" يعد بنفس أهمية عدم التأخر في تقديم الشكاوى.

وكان قد انتشر وسم “متحرش التكنو” على موقع تويتر بشكل واسع على مدار الأيام الماضية وشهد تداول مقاطع وصورا اتهمت الأستاذ الجامعي بالتحرش بطالباته، حسب من نشرها.

من جهتها، أصدرت الجامعة بيانا الأحد قالت فيه: “بالإشارة إلى ما تم تناقله عبر وسائل التواصل الإجتماعي في الساعات الأخيرة تحت ما سُمّي بـ #متحرش_التكنولوجيا إننا نود أن نؤكد أنه ونظرا لما تم تداوله وبهدف تحري الحقيقة وإحقاقا للحقيقة وحفاظا على سمعة الجامعة أساتذتها وطلبتها، فقد تم تشكيل لجنة للتحقق والتأكد من حيثيات الموضوع برئاسة أحد نواب رئيس الجامعة وعدد من العمداء، كما ندعو أي شخص متضرر بهذا الخصوص التوجه لرئاسة الجامعة وتقديم شكواه أو ما لديه من بيانات ذات علاقة والتي سيتم التعامل معا بمنتهى السرية و الكتمان”.

متحرش التكنو في الأردن

وأردفت الجامعة في بيانها بالقول: “وإن الجامعة إذ تؤكد أنها ستتخذ أشد الإجراءات الرادعة بحق من يثبت إدانته أو تورطه بهذا الموضوع، لتحتفظ بحقها القانوني بحال ثبت عدم صحة هذا الخبر”.