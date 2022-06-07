الاحتلال يمنع مواطنين من استصلاح أراضيهم جنوب نابلس

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، المواطنين من استصلاح أراضيهم جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وأفاد المقاول عبد العزيز حمايل :"بأنه أثناء تواجده برفقة الطواقم لاستصلاح أراضي للمواطنين بالمنطقة الجنوبية من بلدة قصرة، اقتحمت ما تسمى بـ "دائرة التنظيم والبناء" الإسرائيلي برفقة جيش الاحتلال المنطقة، وطالبت بوقف العمل والمغادرة، بحجة أنها واقعة بالمنطقة المصنفة "ج".

وأوضح حمايل، أن الأراضي الممنوعة تقع بين منازل المواطنين ومصنفة "ب" وفق اتفاقية "أوسلو"، إلا أن الاحتلال ادعى أن تصنيفها "ج"، وهدد بالاستيلاء على المعدات في حال العمل بالأرض.