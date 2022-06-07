بنك فلسطين يقدم دعمه لفعاليات مؤتمر ومعرض المباني الخضراء

قدم بنك فلسطين دعمه لفعاليات مؤتمر ومعرض المباني الخضراء الذي نظمه المجلس الفلسطيني للأبنية الخضراء تحت رعاية رئيس سلطة جودة البيئة د. نسرين التميمي، تحت عنوان "خطوات نحو الاستدامة"، وذلك في فندق الميلينيوم بمدينة رام الله.

وناقش المؤتمر الذي عقد على مدار يومين بحضور ومشاركة واسعة من قبل المؤسسات والجهات الرسمية، إضافة إلى المؤسسات والشركات المهتمة في قطاع الأبنية الخضراء سلسلة من القضايا أهمها: المبادئ الأساسية حول المدن الخضراء والمستدامة، والمدارس الخضراء والاعتبارات البيئية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم، وتحليل الأداء الحراري للمبنى باستخدام قياسات بيئية داخلية، وتأثير العزل الحراري على الأداء الحراري واستهلاك الطاقة في المناخ المتوسط، وتعزيز خصائص الحجر الصناعي باستخدام نفايات صناعية محلية، ميزات المباني الخضراء، والقروض الخضراء، هذا إلى جانب عرض قصص نجاح لجملة من المشاريع المختلفة التي تعنى بالمباني الخضراء.

واستعرض مدير إدارة الائتمان في بنك فلسطين السيد حنا سحار خلال حلقات نقاش المؤتمر الجهود المتواصلة التي يبذلها البنك لتطبيق معايير الاستدامة التي تبناها في مختلف أنشطته المصرفية والمالية، بما فيها تقديم تسهيلات للعملاء للحصول على القروض الخضراء وقروض Sunref، مشيراً أن بنك فلسطين وبروباركو والاتحاد الأوروبي أطلقوا مؤخراً، برنامجاً للتمويل الأخضر Sunref IIفي فلسطين، لدعم مشاريع كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، والتي شملت حزمة من التسهيلات الائتمانية، وبما يشمل الاستشارات الفنية وحوافز للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح سحار أن الدعم المقدم من بنك فلسطين لهذا المؤتمر يأتي انسجاماً مع أهداف الاستدامة التي تبناها البنك ضمن استراتيجيته في سياق توجهاته لاستدامة المشاريع البيئية، وذلك للمساهمة في تحقيق أهدافه عبر تمويل المشاريع الخضراء، بما يعزز ركائز التنمية المستدامة، وحماية الموارد الطبيعية من مخاطر ومسببات التلوث.

بدوره أكد رئيس المجلس الفلسطيني للأبنية الخضراء د. عفيف عقل حسن أن المجلس الفلسطيني للأبنية الخضراء هو منظمة أهلية غير حكومية وغير ربحية، تأسس عام 2011 بهدف تعزيز ثقافة البناء الأخضر، وبناء القدرات، والمساهمة في توفير الظروف والبيئة الملائمة لمثل هذا البناء من خلال التعاون مع المؤسسات والوزارات والقطاع الخاص ومجموع المهتمين في هذا القطاع.

يذكر أنه أقيم على هامش المؤتمر، معرض مرافق يوفر بيئة لعرض الجوانب العملية والتجارية ذات العلاقة بالبناء الاخضر من مواد بناء وأجهزة وخدمات وأعمال هندسية، وتوظيف لتكنولوجيا المعلومات، باعتبارها أمثلة حية على تعزيز سوق البناء الأخضر ومتطلباته، حيث وفر المعرض متسعا للمبادرات الريادية في هذا المجال.