مجموعات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023- ترتيب المنتخبات في كأس أمم إفريقيا 2023

تحظى تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 باهتمام بالغ من عشاق الكرة المستديرة، فيبحثون عن مواعيد ونتائج المباريات وترتيب مجموعات مصر والجزائر وتونس والمغرب، ونظام التأهل لنسخة 2023، بعد أن سُحبت في جنوب إفريقيا في شهر أبريل الماضي، قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 التي ستقام في ساحل العاج بتواجد 24 منتخبًا، وقد قُسمت المنتخبات الـ48 إلى 12 مجموعة يتأهل بطل ووصيف كل مجموعة للنهائيات، فتصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 من المباريات المهمة التي يحرص فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على نشر تفاصيلها

تفاصيل فتصفيات كأس أمم إفريقيا 2023

ونظمت القرعة بحيث تمنع تواجد منتخبي زيمبابوي وكينيا في مجموعة واحدة نظرًا للمشاكل السياسية بينهما، فيما شهدت تواجد منتخبا ساو تاومي وموريشيوس وسيتم استبعاد أحدهما بعد انتهاء التحقيق في أزمتهما.

المجموعات عامة جاءت جيدة للمنتخبات العربية باستثناء منتخب المغرب الذي سيشارك في المجموعة الـ11 بجانب جنوب إفريقيا وزيمبابوي وليبيريا، فيما جاء المنتخبات التونسي والليبي معًا في المجموعة الـ10 ومعهما بوتسوانا وغينيا الاستوائية.

وفي هذا التقرير، سنتعرف سوياً على جدول مباريات تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023 وما هي مجموعات العرب؟ وأكثر من ذلك..





ما هو نظام تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023؟

بعد نهاية المباريات التمهيدية ووصولنا للمرحلة الأخيرة من التصفيات، سيشارك 48 منتخبًا سيتم تقسيمهم على 12 مجموعة، سيتأهل بطل ووصيف كل مجموعة إلى نهائيات البطولة.

وسيتأهل عن المجموعة الثامنة، منتخب واحد فقط لمشاركة ساحل العاج بتلك المجموعة، وقد ضمنت الأفيال المشاركة في البطولة القادمة بصفتها المنظم.

ما هي القنوات الناقلة لتصفيات أمم إفريقيا 2023؟

تُنقل كل مباريات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2022 من خلال شبكة قنوات بي إن سبورتس بشكل حصري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما يمكنكم متابعة البث المباشر الذي يقدمه موقع جول لأغلب مباريات المنتخبات العربية، والذي يبدأ قبلها بحوالي نصف ساعة.

مجموعات تصفيات أمم إفريقيا 2023

المجموعة الأولى: نيجيريا، سيراليون، غينيا بيساو، ساو تومي وبرنسيب أو موريشيوس

المجموعة الثانية: بوركينا فاسو، الرأس الأخضر، توغو، إسواتيني

المجموعة الثالثة: الكاميرون، كينيا، ناميبيا، بوروندي

المجموعة الرابعة: مصر، غينيا، ملاوي، إثيوبيا

المجموعة الخامسة: غانا، مدغشقر، أنغولا، جمهورية أفريقيا الوسطى

المجموعة السادسة: الجزائر، أوغندا، النيجر، تنزانيا

المجموعة السابعة: مالي، كونغو برازافيل، غامبيا، جنوب السودان

المجموعة الثامنة: ساحل العاج (البلد المضيف)، زامبيا، جزر القمر، ليزوتو

المجموعة التاسعة: جمهورية الكونغو الديمقراطية، الغابون، موريتانيا، السودان

المجموعة العاشرة: تونس، غينيا الاستوائية، ليبيا، بوتسوانا

المجموعة الحادية عشرة: المغرب، جنوب أفريقيا، زمبابوي، ليبيريا

المجموعة الثانية عشرة: السنغال (حاملة اللقب)، بنين، موزمبيق، رواندا