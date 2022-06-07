ليفربول يسعى للتعاقد مع المهاجم نونيز

أفادت وسائل إعلام أجنبية، أمس الإثنين، بأن ليفربول الإنجليزي يسعى للتعاقد مع أحد لاعبي فريق بنفيكا البرتغالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويُشار إلى أنه يحظى مهاجم بنفيكا ومنتخب أوروغواي، دروين نونيز، باهتمام مانشستر يونايتد أيضًا.

وقالت صحيفة "ذا تايمز":"إن ليفربول يبدو مهتما بخدمات نونيز، لكنه يرفض دفع مبلغ مبالغ فيه من أجل ضمه لصفوفه".

ويُقدر قيمة نونيز في سوق الانتقالات حاليا، بحوالي 68 مليون جنيه إسترليني، وهو يميل إلى الانتقال لفريق مشارك في دوري أبطال أوروبا.

وكان نونيز البالغ من العمر 22 عاما، أحد النجوم البارزين في أوروبا هذا الموسم، حيث سجل 34 هدفا في 40 مباراة بكافة المسابقات مع بنفيكا.

وتجدر الإشارة إلى أنه يدرك ليفربول أن بإمكانه الحصول على قيمة فنية مضاعفة من السوق البرتغالية، بعدما تعاقد مع الكولومبي لويس دياز من بورتو في كانون الثاني/يناير، مقابل 50 مليون جنيه إسترليني.