نجم السيتي يرغب في الانتقال إلى ريال مدريد

أبدى نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، غابرييل جيسوس، رغبته في الانتقال إلى صفوف ريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويُشار إلى أنه من المقرر أن ينتهي عقد جيسوس مع السيتي في صيف 2023.

وقالت شبكة "ديفنسا سنترال":"إن وكلاء جيسوس عرضوا خدمات اللاعب على أندية كبرى في أوروبا، منها ريال مدريد".

وأضافت الشبكة :"أن جيسوس لم يكن في خطة ريال مدريد الأولية للميركاتو، لكنه لاعب يلائم ما يبحث عنه الميرنغي حاليا في سوق الانتقالات".

وأشارت إلى أن جيسوس لديه خبرة اللعب في البطولات الكبرى في أوروبا، وسيندمج سريعا مع مواطنيه فينيسيوس جونيور ورودريغو جويس وكاسيميرو وإيدير ميليتاو.

جدير ذكره أنه يطلب وكلاء جيسوس أن يحصل المهاجم البرازيلي على راتب سنوي يبلغ 5 ملايين يورو، بينما تبلغ قيمة الصفقة 50 مليون يورو.