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بالفيديو
شاهد| امرأة فلسطينية تتحدى مجندة صهيونية بكل جرأة وبسالة
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:11 ص
07 يونيو 2022
شاهد| امرأة فلسطينية تتحدى مجندة صهيونية بكل جرأة وبسالة
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