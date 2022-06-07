بالفيديو شاهد| امرأة فلسطينية تتحدى مجندة صهيونية بكل جرأة وبسالة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:11 ص
07 يونيو 2022
فلسطينية تتحدى مجندة.JPG
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شاهد| امرأة فلسطينية تتحدى مجندة صهيونية بكل جرأة وبسالة

 

 

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