سعر الذهب النهاردة في مصر اليوم الثلاثاء7/6/2022

سعر الذهب النهاردة في مصر اليوم الثلاثاء 7/6/2022، تشهد اسعار الذهب في مصر ارتفاعاً متفاوتاً منذ يومين وخاصة في ظل الارتفاع عالمياً ، الا انه يشهد اليوم استقراراً غير متأثر في الارتفاع العالمي ، حيث سجلت الوقية 1843 دولاراً ، ويواصل المواطنين في مصر بالبحث عن اسعار الذهب وخاصة مع اقتراب موسم الافراح واعتماد على الذهب في ظل الارتفاع والانخفاض ،وكالة فلسطين اليوم الاخبارية " تساعد المواطنين في البحث عن سعر الذهب النهاردة في مصر اليوم الثلاثاء 7/6/2022

سعر الذهب النهاردة في مصر اليوم الثلاثاء 7/6/2022

أسعار الذهب عيار 14 نحو 670 جنيها

أسعار الذهب عيار 18 نحو 861 جنيها.

أسعار الذهب عيار 21 نحو 1005جنيهات.

أسعار الذهب عيار 24 نحو 1148جنيها.

سعر الذهب النهاردة في مصر اليوم الثلاثاء 7/6/2022

سبائك الذهب اليوم

سجلت سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 5025جنيها.

وسجلت سبيكة الذهب وزن 10 جرامات نحو 10050جنيها.

كما سجلت سبيكة الذهب وزن 20 جراما نحو 20100 جنيه.

سعر الذهب النهاردة في مصر اليوم الثلاثاء 7 /6/2022

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 8,090 جنيه.

يُضاف إلى سعر الجرام تكلفة مصنعيه الذهب، وتختلف من منتج لآخر.





سعر الذهب في البورصة العالمية

ارتفعت أسعار الذهب قليلا يوم الاثنين مدعومة بتراجع طفيف في الدولار الأمريكي وعائدات سندات الخزانة الأمريكية، لكن توقعات أسعار المعدن الأصفر ظلت هشة في مواجهة احتمالات رفع أسعار الفائدة من بنوك مركزية كبرى.

سعر الذهب النهاردة في مصر اليوم الثلاثاء 7 يونيو2022

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24 بيع 1,145 شراء 1,152

عيار 22 بيع 1,050 شراء 1,056

عيار 21 بيع 1,002 شراء 1,008

عيار 18 بيع 859 شراء 864

عيار 14 بيع 668 شراء 672

عيار 12 بيع 573 شراء 576

الاونصة بيع 35,614 شراء 35,827

الجنيه الذهب بيع 8,016 شراء 8,064

الكيلو بيع 1,145,143 شراء 1,152,000





سعر الذهب النهاردة في مصر اليوم الثلاثاء 7/6/2022

قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 1,106 جنيه $59.29

سعر الذهب عيار 22 1,014 جنيه $54.35

اسعار الذهب عيار 21 967.86 جنيه $51.88

اسعار الذهب عيار 18 829.59 جنيه $44.47

سعر الذهب عيار 14 645.23 جنيه $34.59

سعر الذهب عيار 12 553.05 جنيه $29.64

سعر الذهب عيار 9 414.79 جنيه $22.23

اسعار أوقية الذهب 34,400 جنيه $1,844

اسعار جنيه الذهب 7,743 جنيه $415.04

اسعار كيلو الذهب 1,106,102 جنيه $59,289

سعر الذهب النهاردة في مصر اليوم الثلاثاء 7 /6/2022

سعر الذهب النهاردة في مصر اليوم الثلاثاء 7/6/2022

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

6 يونيو 1,105 966.71 828.61 644.46 552.39

5 يونيو 1,110 970.90 832.19 647.25 554.79

4 يونيو 1,110 970.93 832.22 647.27 554.80

3 يونيو 1,109 970.77 832.08 647.17 554.71

2 يونيو 1,121 981.08 840.92 654.04 560.60

1 يونيو 1,107 968.46 830.11 645.63 553.39

31 مايو 1,100 962.32 824.84 641.53 549.88

30 مايو 1,110 970.96 832.24 647.29 554.82

29 مايو 1,109 970.25 831.64 646.82 554.42

28 مايو 1,109 970.48 831.83 646.97 554.55