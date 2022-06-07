سعر الذهب النهاردة في مصر اليوم الثلاثاء7/6/2022

سعر الذهب النهاردة في مصر اليوم الثلاثاء 7/6/2022، تشهد اسعار الذهب في مصر ارتفاعاً متفاوتاً منذ يومين وخاصة في ظل الارتفاع عالمياً ، الا انه يشهد اليوم استقراراً غير متأثر في الارتفاع العالمي ، حيث سجلت الوقية 1843 دولاراً ، ويواصل المواطنين في مصر بالبحث عن اسعار الذهب وخاصة مع اقتراب موسم الافراح واعتماد على الذهب في ظل الارتفاع والانخفاض ،وكالة فلسطين اليوم الاخبارية " تساعد المواطنين في البحث عن سعر الذهب النهاردة في مصر اليوم الثلاثاء 7/6/2022
سعر الذهب النهاردة في مصر اليوم الثلاثاء 7/6/2022
أسعار الذهب عيار 14 نحو 670 جنيها
أسعار الذهب عيار 18 نحو 861 جنيها.
أسعار الذهب عيار 21 نحو 1005جنيهات.
أسعار الذهب عيار 24 نحو 1148جنيها.
سعر الذهب النهاردة في مصر اليوم الثلاثاء 7/6/2022
سبائك الذهب اليوم
سجلت سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 5025جنيها.
وسجلت سبيكة الذهب وزن 10 جرامات نحو 10050جنيها.
كما سجلت سبيكة الذهب وزن 20 جراما نحو 20100 جنيه.
سعر الذهب النهاردة في مصر اليوم الثلاثاء 7 /6/2022
سعر الجنيه الذهب
سجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 8,090 جنيه.
يُضاف إلى سعر الجرام تكلفة مصنعيه الذهب، وتختلف من منتج لآخر.
سعر الذهب في البورصة العالمية
ارتفعت أسعار الذهب قليلا يوم الاثنين مدعومة بتراجع طفيف في الدولار الأمريكي وعائدات سندات الخزانة الأمريكية، لكن توقعات أسعار المعدن الأصفر ظلت هشة في مواجهة احتمالات رفع أسعار الفائدة من بنوك مركزية كبرى.
سعر الذهب النهاردة في مصر اليوم الثلاثاء 7 يونيو2022
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 1,145 شراء 1,152
عيار 22 بيع 1,050 شراء 1,056
عيار 21 بيع 1,002 شراء 1,008
عيار 18 بيع 859 شراء 864
عيار 14 بيع 668 شراء 672
عيار 12 بيع 573 شراء 576
الاونصة بيع 35,614 شراء 35,827
الجنيه الذهب بيع 8,016 شراء 8,064
الكيلو بيع 1,145,143 شراء 1,152,000
سعر الذهب النهاردة في مصر اليوم الثلاثاء 7/6/2022
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 1,106 جنيه $59.29
سعر الذهب عيار 22 1,014 جنيه $54.35
اسعار الذهب عيار 21 967.86 جنيه $51.88
اسعار الذهب عيار 18 829.59 جنيه $44.47
سعر الذهب عيار 14 645.23 جنيه $34.59
سعر الذهب عيار 12 553.05 جنيه $29.64
سعر الذهب عيار 9 414.79 جنيه $22.23
اسعار أوقية الذهب 34,400 جنيه $1,844
اسعار جنيه الذهب 7,743 جنيه $415.04
اسعار كيلو الذهب 1,106,102 جنيه $59,289
سعر الذهب النهاردة في مصر اليوم الثلاثاء 7 /6/2022
سعر الذهب النهاردة في مصر اليوم الثلاثاء 7/6/2022
متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
6 يونيو 1,105 966.71 828.61 644.46 552.39
5 يونيو 1,110 970.90 832.19 647.25 554.79
4 يونيو 1,110 970.93 832.22 647.27 554.80
3 يونيو 1,109 970.77 832.08 647.17 554.71
2 يونيو 1,121 981.08 840.92 654.04 560.60
1 يونيو 1,107 968.46 830.11 645.63 553.39
31 مايو 1,100 962.32 824.84 641.53 549.88
30 مايو 1,110 970.96 832.24 647.29 554.82
29 مايو 1,109 970.25 831.64 646.82 554.42
28 مايو 1,109 970.48 831.83 646.97 554.55