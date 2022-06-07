سعر جرام الذهب في السعودية- سعر جرام الذهب عيار 21 بالريال

يشهد سعر جرام الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 7/6/2022، استقراراً في سوق التعاملات الصباحية، حيث بلغ سعر أونصة الذهب اليوم 1841 دولار، مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع طفيف لسعر الدولار الأمريكي الذي عانى من الانخفاض لسنوات طويلة، دفع التجار والمشترين للهروب إلى الملاذ الآمن وهو الذهب، لذا يحرص فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية على عرض سعر جرام الذهب في السعودية.

سعر جرام الذهب في السعودية

الوحدة السعر بالريال السعر بالدولار

سعر جرام الذهب عيار 24 221.96 59.19

سعر جرام الذهب عيار 22 203.46 54.26

سعر جرام الذهب عيار 21 194.22 51.79

سعر جرام الذهب عيار 18 166.47 44.39

سعر جرام الذهب عيار 14 129.48 34.53

سعر أونصة الذهب بيع 6,903.75 1,841.00

سعر أونصة الذهب شراء 6,907.50 1,842.00

أسعار شراء سبائك الذهب 999.9 عيار 24

تاريخ البيانات 2022/06/07

إحجام سبائك الذهب ريال دولار

سبيكة ذهب 1 جرام 244.16 65.11

سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام 582.65 155.37

سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام 1,154.20 307.79

جنية الذهب 8ج عيار 21 1,864.47 497.19

جنية الذهب 8ج عيار 22 1,953.26 520.87

جنية الذهب 8ج عيار 24 2,130.83 568.22

سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام 2,281.76 608.47

سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام 4,532.45 1,208.65

سعر سبيكة الذهب أوقية 6,742.02 1,797.87

سبيكة الذهب نصف أونصة 3,531.27 941.67

سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة 7,028.02 1,874.14

سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام 11,253.44 3,000.92

سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام 22,462.48 5,989.99

سعر سبيكة الذهب اليوم تولة 2,661.40 709.71

سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو 223,514.99 59,604.00

سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو 111,957.26 29,855.27

أسعار جرام الذهب في الأيام السابقة

الذهب في ارتفاع عيار 24 عيار 22 عيار 21 عيار 18

2022-06-07 221.96 203.46 194.22 166.47

2022-06-06 223.17 204.57 195.27 167.38

2022-06-05 223.17 204.57 195.27 167.38

2022-06-04 223.17 204.57 195.27 167.38

2022-06-03 225.22 206.45 197.06 168.91

2022-06-02 222.56 204.02 194.74 166.92

2022-06-01 221.48 203.02 193.79 166.11

أسعار الذهب اليوم في السعودية بيع وشراء

أسعار جرام الذهب في المحلات التجارية

بيع مستعمل شراء جديد

الوحدات ريال ريال

عيار 22 198.46 238.05

عيار 21 189.22 229.18

عيار 18 161.47 223.07