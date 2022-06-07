امين عام مجلس الوزراء برام الله: صرف رواتب موظفي السلطة خلال الأسبوع الجاري

أكد د. أمجد غانم أمين عام مجلس الوزراء برام الله اليوم الثلاثاء ان صرف رواتب الموظفين سيكون خلال الأسبوع الجاري ن متوقعاً ان تكون نسبة الصرف كالشهر الماضي .

وقال د. غانم خلال تصريحات لصوت فلسطين وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم"، ان المعلومات النهاية بشأن نسبة صرف الرواتب هي عند وزارة المالية ،حيث ان الوزارة ستقوم بصرف ما يصلها من أموال .

وبين غانم ان سبب تأخر صرف رواتب الموظفين ناتج عن تداعيات الازمة المالية التي تواجه الحكومة ، موضحاً ان "إجراءات الاحتلال في تأخير تحويل أموال المقاصة تسببت في تأخير صرف الرواتب".

ويشار الى أن تأخير الإعلان عن موعد صرف الرواتب أثار حالة من القلق في صفوف الموظفين ، وخاصة في ظل الارتفاع الكبير على كافة أسعار السلع الاساسية والوقود .