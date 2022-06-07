سعر العملات الرقمية: البيتكوين يرتفع لأكثر من 30 ألف دولار

استمرت أسعار العملات الرقمية اليوم الثلاثاء 7/6/2022، بالارتفاع حيث بلغ إجمالي القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 1.29 ترليون دولار، ما يعادل ارتفاع بنسبة قدرها 4.95% عن اليوم الماضي.
- ارتفع سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 5.42% لتسجل نحو 31,292 دولار.
- ارتفع سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 5.73% لتسجل نحو 1,891 دولار.
- ارتفع سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.01% لتسجل نحو 0.9994 دولار.
- انخفض سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.00% لتسجل نحو 1.00 دولار.
- ارتفع سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 4.15% لتسجل نحو 310 دولار.
- ارتفع سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 13.59% لتسجل نحو 0.6377 دولار.
- ارتفع سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 3.03% لتسجل نحو 0.4034 دولار.
- ارتفع سعر عملة بينانس يو إس دي (BUSD) بنسبة 0.04% لتسجل نحو 1.00 دولار.
- ارتفع سعر عملة سولانا (SOL) بنسبة 11.30% لتسجل نحو 43 دولار.
- ارتفع سعر عملة دجكوين (DOGE) بنسبة 2.58% لتسجل نحو 0.08347 دولار.