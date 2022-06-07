سعر العملات الرقمية: البيتكوين يرتفع لأكثر من 30 ألف دولار

استمرت أسعار العملات الرقمية اليوم الثلاثاء 7/6/2022، بالارتفاع حيث بلغ إجمالي القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 1.29 ترليون دولار، ما يعادل ارتفاع بنسبة قدرها 4.95% عن اليوم الماضي.

تبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 46.34%، ما يعادل ارتفاع قدره 0.23% عن اليوم الماضي.