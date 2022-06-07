الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء 7-6-2022، أن يطرأ إنخفاض طفيف على درجات الحرارة التي تكون حول معدلاتها السنوية العامة، ويسود طقس منعش صباحاً، سرعان ما يتحول الى حار خلال ساعات الظهر والعصر، مع ظهور لبعض السحب في السماء، ثم تنخفض الحرارة بشكل واضح مع ساعات المساء والليل ليصبح الطقس معتدلاً من جديداً ومنعشاً بشكل خاص في الجبال، وتكون الرياح غربية الى جنوبية غربية. والله تعالى أعلم.

الأربعاء: 8-6-2022

يطرأ إرتفاع طفيف على درجات الحرارة ويكون الجو حاراً نسبياً الى حار نهاراً. ومع ساعات المساء والليل يصبح الجو لطيفاً ومنعشاً خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية. والله تعالى أعلى وأعلم.

الخميس: 9-6-2022

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من معدلاتها السنوية العامة بحدود 3 درجات مئوية، ويسود جو حار بشكل كبير في ساعات النهار في معظم المناطق بما في ذلك الجبلية منها، وفي ساعات الليل تنكسر الأجواء الحارة مع بقاء الحرارة مرتفعة عن معدلاتها، وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية. والله تعالى أعلم.