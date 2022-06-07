سعر الدولار اليوم في مصر الثلاثاء 7/6/2022، يبحث الكثيرين من أصحاب التعاملات المالية والتجارية في الوطن العربي بشكل عام والمجتمع المصري بشكل خاص، كل يوم عن أسعار وقيمة العملة المصري مقابل العملات الأجنبية وخاصة الدولار الأمريكي الذي يشهد ارتفاعا ملحوظاً خلال الفترة الحالية في تعاملاته اليومية، الأمر الذي جعل من تداوله قيمة ومتابعة كبيرة لشرائه، لذلك قررنا أن نضع لكم في فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم الثلاثاء..سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنوك المصرية، بالإضافة سعر الدولار في مصر في السوق السوداء حتى اللحظه.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء في مصر تحديث يومي

صعد سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في تعاملات صباح أمس الإثنين 6 يونيو/حزيران 2022، لدى البنوك الحكومية والخاصة.

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سعر الدولار اليوم في مصر

بقي سعر الدولار في مصر وفق بيانات موقع البنك المركزي المصري عند 18.59 جنيه للشراء، و18.67 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الأمس.

وفي البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي، بقي سعر الدولار عند 18.60 جنيه للشراء، و18.66 جنيه للبيع.

وتكررت نفس أسعار الدولار في بنك مصر.

كما استقر سعر الدولار لدى البنك التجاري الدولي عند 18.62 جنيه للشراء، و18.68 جنيه للبيع.

وبالنسبة لسعر الجنيه الإسترليني، في السوق المصرفية، حسب البنك المركزي المصري، فقد تراجع إلى مستوى 23.22 جنيه للشراء، و23.33 جنيه للبيع، مقابل 23.31 جنيه للشراء، و23.42 جنيه للبيع، أمس.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء في مصر

أسعار اليورو والجنيه الإسترليني اليوم في مصر

ارتفع متوسط سعر اليورو الأوروبي، وفقًا لموقع البنك المركزي المصري، إلى نحو 19.93 جنيه للشراء، و20.02 جنيه للبيع، مقابل 19.87 جنيه للشراء، و19.96 جنيه للبيع، أمس.

كما صعد سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، إلى مستوى 19.91 جنيه للشراء، و20.08 جنيه للبيع، مقابل 19.80 جنيه للشراء، و20.02 جنيه للبيع، أمس.

وفي بنك مصر، تكررت نفس أسعار تداول اليورو في البنك الأهلي المصري.

وزاد سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، إلى نحو 19.93 جنيه للشراء، و20.10 جنيه للبيع، مقابل 19.82 جنيه للشراء، و20.01 جنيه للبيع، أمس.

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سعر الدولار اليوم الثلاثاء في السوق السوداء في مصر

استقر متوسط سعر الريال السعودي، حسب موقع البنك المركزي المصري، عند 4.95 جنيه للشراء، و4.98 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري (أكبر بنك في مصر) ظل سعر الريال السعودي، عند 4.95 جنيه للشراء، و4.97 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر، تكررت نفس أسعار البنك الأهلي.

أسعار الريال والدرهم والدينار اليوم في مصر

سعر الدولار اليوم الثلاثاء في مصر لحظة بلحظة

كما لم يتغير سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، مسجلًا نحو 4.95 جنيه للشراء، و4.98 جنيه للبيع.

واستقر متوسط سعر الدرهم الإماراتي، وفقا لموقع البنك المركزي المصري، مسجلًا 5.06 جنيه للشراء، و5.08 جنيه للبيع.

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أسعار الريال والدرهم والدينار اليوم الثلاثاء في مصر

وبقي متوسط سعر الدينار الكويتي حسب موقع البنك المركزي المصري، عند مستوى 60.74 جنيه للشراء، و61.04 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرالسوق السوداء