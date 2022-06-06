سعر صرف الدولار و العملات الاجنبية الأخرى في السودان بتعاملات الثلاثاء 7 يونيو 2022

أسعار العملات مقابل الجنيه السوداني في تعاملات اليوم الثلاثاء 7 يونيو 2022، شهدت محركات البحث خلال الساعات الماضية عمليات بحث كبيرة عن أسعار صر العملات مقابل الجنيه السوداني، و يرصد لكم فريق فلسطين اليوم الإخبارية أسعار العملات في السودان اليوم الثلاثاء، حيث حافظ سعر الدولار اليوم في السودان على مستواه لدى البنوك الرسمية والسوق الموزاية (السوداء).

في حين شهد الجنيه السوداني تراجعا أمام باقي العملات الرئيسية.

سعر الدولار اليوم في السودان

و جاء سعر الدولار اليوم في السودان عند مستوى 567.75 جنيه للشراء، و572 جنيها للبيع، وفقا للموقع الإلكتروني لبنك الخرطوم (أكبر بنك حكومي في السودان).

وسجل سعر الدولار اليوم في السودان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 568 جنيها، بحسب وسائل إعلام سودانية محلية.

سعر اليورو والإسترليني في السودان اليوم

سجل سعر اليورو اليوم في السودان 610.99 جنيه في المتوسط لدى المصارف التجارية، وفقا لموقع البنك المركزي السوداني.

وجاء سعر اليورو اليوم في السودان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند 610 جنيهات.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في السودان 711.77 جنيه في المتوسط لدى المصارف التجارية، وفقا لموقع البنك المركزي السوداني.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم في السودان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 715 جنيها.

سعر الريال والدرهم والدينار

سجل سعر الريال السعودي اليوم في السودان لدى البنوك 151.92 جنيه في المتوسط لدى المصارف التجارية، وفقا لموقع البنك المركزي السوداني.

فيما جاء سعره لدى السوق الموازية (السوداء) عند 150 جنيها.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السودان 155.13 جنيه في المتوسط لدى المصارف التجارية، وفقا لموقع البنك المركزي السوداني.

فيما جاء سعره لدى السوق السوداء عند 155 جنيها.

وجاء سعر الدينار الكويتي اليوم في السودان 1849.77 جنيه في المتوسط لدى المصارف التجارية، وفقا لموقع البنك المركزي السوداني.