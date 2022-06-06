أسعار العملات مقابل الدينار الجزائري في تعاملات اليوم الثلاثاء 7 يونيو 2022

أسعار العملات مقابل الدينار الجزائري اليوم الثلاثاء 7 يونيو 2022، شهدت أسعار العملات تبايناً في الجزائر اليوم الثلاثاء، حيث ارتفع سعر اليورو اليوم في الجزائر، لدى البنك المركزي والسوق الموازية (السوداء).

سعر اليورو اليوم في الجزائر

وصعد سعر اليورو اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي إلى 156.10 دينار للشراء، و156.18 دينار للبيع، بحسب موقع بنك الجزائر "bank-of-algeria.dz".

كما زاد سعر اليورو اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 193.05 دينار للشراء، و195.20 دينار للبيع، مقابل 192.94 دينار للشراء، و195.09 دينار للبيع، أمس، بحسب موقع (exchangerates247) المتخصص في رصد أسعار صرف العملات في السوق الجزائرية الموازية (السوداء).

سعر الدولار والإسترليني اليوم في الجزائر

وتراجع سعر الدولار اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي إلى مستوى 145.22 دينار للشراء، و145.24 دينار للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند مستوى 180 دينارًا للشراء، و182 دينارًا للبيع.

بينما ارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي إلى 182.54 دينار للشراء، و182.67 دينار للبيع.

كما صعد سعر الجنيه الإسترليني اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 224.98 دينار للشراء، و227.48 دينار للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

وتراجع سعر الريال السعودي اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي، إلى مستوى 38.718 دينار للشراء، و38.724 دينار للبيع.

فيما بقي سعر الريال السعودي اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند 47.99 دينار للشراء، و48.52 دينار للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي، نحو 39.53 دينار للشراء، و39.54 دينار للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 49.01 دينار للشراء، و49.55 دينار للبيع.

وهبط سعر الدينار الكويتي اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي، إلى مستوى 474.45 دينار للشراء، و474.65 دينار للبيع.

بينما زاد سعر الدينار الكويتي اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليسجل 587.78 دينار للشراء، و594.31 دينار للبيع.