"الكنيست الإسرائيلي" يسقط قانون" قوانين الطوارئ" في الضفة

اسقط "الكنيست الاسرائيلي"، مساء اليوم الإثنين، مشروع قانون فرض "قوانين الطوارئ" في الضفة الفلسطينية المحتلة "الغربية".

وقالت صحيفة" يديعوت احرونوت" الإسرائيلية :" لأول مرة منذ 55 عامًا يسقط مشروع قانون فرض "قوانين الطوارئ" في الضفة الغربية".

في حين، قال موقع واللا "الإسرائيلي" :" إن عضوا الكنيست مازن غنايم من راعم وغيداء ريناوي زعبي من ميرتس صوّتا ضد قانون تمديد أنظمة الطوارئ في مستوطنات الضفة".

وأوضح الموقع أن عضو الكنيست من يمينا نير أورباخهاجم غنايم وقال له: "أنت لا تريد أن تكون شريكًا في الائتلاف، لقد فشلت التجربة معك".

وأشار الموقع إلى أن الائتلاف سيحاول طرح تمرير القانون مرة أخرى الأسبوع المقبل.