سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الثلاثاء 7 يونيو 2022، حيث تشهد محركات البحث العالمية عمليات بحث كثيرة عن أسعار العملات في سوريا، حيث ارتفع سعر الدولار اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم في سوريا

وارتفع سعر الدولار اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، مسجلًا نحو 3965 ليرة للشراء، و4000 ليرة للبيع، مقابل 3955 ليرة للشراء، و3990 ليرة للبيع خلال تعاملات أمس، بحسب منصة "liranews" المتخصصة في رصد سعر صرف العملات في سوريا لدى السوق الموازية.

سعر اليورو والإسترليني اليوم في سوريا

وارتفع سعر اليورو الأوروبي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، إلى مستوى 4250 ليرة للشراء، و4293 ليرة للبيع، مقابل 4235 ليرة للشراء، و4278 ليرة للبيع خلال تعاملات أمس.

وقفز سعر الجنيه الإسترليني اليوم في سوريا لدى السوق الموازية (السوداء)، إلى مستوى 4955 ليرة للشراء، و5009 ليرة للبيع، مقابل 4930 ليرة للشراء، و4984 ليرة للبيع خلال تعاملات أمس .

سعر الريال والدرهم والدينار

وشهد سعر الريال السعودي اليوم في سوريا ارتفاعا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند مستوى 1055 ليرة للشراء، و1068 ليرة للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 1077 ليرة للشراء، و1089 ليرة للبيع، دون أي تغير يذكر على سعر إغلاق تداولات أمس.

وصعد سعر الدينار الكويتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية (السوداء)، عند مستوى 12949 ليرات للشراء، و13089 ليرة للبيع.