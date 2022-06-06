أسعار الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء 7 يونيو 2022، شهدت أسعار الذهب في تراجعاً في تعاملات اليوم في سوريا، وسط تدني كبير لحركة البيع والشراء بسبب الأزمة الاقتصادية.

أسعار الذهب اليوم في سوريا

انخفض متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في سوريا، خلال تعاملات اليوم، إلى نحو 149.471 ألف ليرة (59.49 دولار).

وهبط متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في سوريا اليوم، إلى نحو 130.790 ألف ليرة (52.06 دولار).

كما نزل متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في سوريا، إلى نحو 112.105 ألف ليرة (44.62 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي خلال تعاملات اليوم في سوريا، سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 87.192 ألف ليرة (34.70 دولار)، وفقًا لموقع "gold-price-today".

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في سوريا

وسجل متوسط سعر أوقية الذهب اليوم في سوريا، خلال التعاملات المسائية، انخفاضًا إلى نحو 4.648 مليون ليرة (1850 دولارًا).

فيما سجل متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في سوريا، نحو 1.046 مليون ليرة (416.45 دولار).

أسعار الذهب اليوم عالميًا

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع تراجع الدولار، في ظل ترقب بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع واجتماع المركزي الأوروبي.