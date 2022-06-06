الاحتلال يفرج عن أسير أردني بعد قضاء 6 أشهر في السجن

أفرجت سلطات الاحتلال، اليوم الإثنين، عن الأسير الأردني أسيد أبو خضير، بعد 6 أعوام قضاها في السجن، بتهمة إطلاق النار على سيارات تابعة لجيشها.

جاء ذلك وفق ما أورده تلفزيون "المملكة" (حكومي) على موقعه الرسمي، دون صدور أي تأكيد من الجانب الإسرائيلي.

واعتقل أبو خضير (33 عاما)، في حزيران/ يونيو عام 2016، وحُكم عليه بالحبس ستة أعوام مع غرامة مالية في أيلول/ سبتمبر 2017.

ويبلغ عدد الأسرى الأردنيين المحكوم عليهم في السجون الإسرائيلية نحو 19، فيما تقول أرقام غير رسمية بأن عددهم الإجمالي يتراوح ما بين 22 و 30.