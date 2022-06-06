منتخبنا الوطني يصل منغوليا لخوض التصفيات الآسيوية

باشر المنتخب الفلسطيني، تحضيراته النهائية لخوض التصفيات الآسيوية، بعد الوصول إلى أولان باتور عاصمة منغوليا، والتي تنطلق يوم الأربعاء القادم.

وحرص الجهاز الفني للمنتخب الفلسطيني بقيادة التونسي مكرم دبدوب، على اصطحاب كافة الـ 25 الذين تواجدوا معه في معسكر تركيا قبل التوجه إلى منغوليا.



واكتملت صفوف المنتخب الفلسطيني، بانضمام آخر المحترفين، وهو المدافع الأيمن في صفوف نادي سيراميكا المصري مصعب البطاط.



ويستهل المنتخب الفلسطيني مبارياته في التصفيات الآسيوية، يوم الأربعاء القادم أمام البلد المضيف منتخب منغوليا.



فيما يخوض الفدائي المباراة الثانية أمام اليمن 11 يونيو/ حزيران الجاري، ويختتم مبارياته يوم 14 من الشهر ذاته بلقاء الفلبين.



ويريد الفدائي التأهل الثالث توالياً لنهائيات كأس آسيا 2023، بعد أن سبق له أن بلغ نهائيات أستراليا 2015، والإمارات 2019.