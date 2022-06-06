أمين عام المجاهدين: الدكتور شلح نذرَ حياتَه لخدمةِ دينهِ وفلسطين

أكد أسعد أبوشريعة "أبوالشيخ" الأمين العام لحركة المجاهدين الفلسطينية في تصريح صحفي، اليوم الإثنين، أن الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي د.رمضان شلح؛ نذرَ حياتَه لخدمةِ دينهِ وفلسطين وعرفناهُ ذو قلبٍ كبيرٍ وأفقٍ واسعٍ

وفيما يلي نص التصريح الذي وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" نسخه عنه

بسم الله الرحمن الرحيم

🔴تصريح صادر عن الدكتور/ أسعد أبوشريعة "أبوالشيخ" الأمين العام لحركة المجاهدين الفلسطينية.

💢في ذكرى رحيل الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي/ د.رمضان شلح.

🔷️نستذكرُ رجلاً مميزاً، ومفكراً إسلامياً من مفكري الأمة الإسلامية، وقامةً وطنيةً كبيرة.

🔷️نستذكرُ رجلاً نذرَ حياتَه لخدمةِ دينهِ وفلسطين، ورجلاً عرفناهُ ذو قلبٍ كبيرٍ وأفقٍ واسعٍ.

🔷️نستذكر رجلَ السياسةِ المحنكِ، ورجلَ المواقفِ المميزِ بحرصهِ على فلسطينَ والفلسطينيين.

🔷️كم نفتقدكَ الدكتور (رمضان شلح) في هذهِ المرحلةِ الحساسةِ من تاريخِ شعبِنا وقضيتِنا، والملتقى الجنةُ بإذنِ اللهِ.



الدكتور/ أسعد أبوشريعة.

الأمين العام "لحركة المجاهدين الفلسطينية"

الاثنين ٦- شوال - ١٤٤٣.

الموافق ٦- حزيران - ٢٠٢٢م.